24.85 / 25.14 27.43 / 27.87
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Кровавое ДТП в Киеве: Subaru разорвал пешехода, смерть была мгновенной (фото, видео)

12:44 28 октября 2019 1150
Subaru
Инф. «ФАКТОВ»

Поздним вечером 27 октября, на Одесской трассе случилось смертельное ДТП — автомобиль сбил мужчину. Авария продолжает серию происшествий с жутким исходом, которые произошли в Киеве. О ДТП сообщает «Информатор».

Автомобиль Subaru на большой скорости двигался в Киев со стороны Чабанов. Когда водитель заметил на дороге пешехода, то было поздно.

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя всего в 50 метрах находился пешеходный переход. В результате столкновения пешеход получил сильные увечья и моментально скончался. У автомобиля погнуло стойку и крышу, а окровавленное лобовое стекло оказалось вогнуто в салон.

Детали трагического ДТП установила следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из «скорой помощи» на ходу вывалился пациент.

Фото и видео: Информатор

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Танці з зірками судьи 2019

Поцелуй Дикусара и потеря сознания одной из фавориток: чем запомнился десятый эфир "Танців з зірками"

Крымский мост

Прикрывают провал яркими огнями: Крымский мост сняли с высоты (видео)

Денис Янтар

Карма прилетела: боец АТО, поспоривший с Зеленским в Золотом, яро агитировал голосовать за него на выборах

Девушка на мосту

Пыталась прыгнуть с моста из-за измены мужа: в Киеве случайный прохожий спас девушку от смерти

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер