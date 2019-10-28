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Кровавое ДТП в Киеве: Subaru разорвал пешехода, смерть была мгновенной (фото, видео)
Поздним вечером 27 октября, на Одесской трассе случилось смертельное ДТП — автомобиль сбил мужчину. Авария продолжает серию происшествий с жутким исходом, которые произошли в Киеве. О ДТП сообщает «Информатор».
Автомобиль Subaru на большой скорости двигался в Киев со стороны Чабанов. Когда водитель заметил на дороге пешехода, то было поздно.
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя всего в 50 метрах находился пешеходный переход. В результате столкновения пешеход получил сильные увечья и моментально скончался. У автомобиля погнуло стойку и крышу, а окровавленное лобовое стекло оказалось вогнуто в салон.
Детали трагического ДТП установила следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из «скорой помощи» на ходу вывалился пациент.
Фото и видео: Информатор
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