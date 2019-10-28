Происшествия

Кровавое ДТП в Киеве: Subaru разорвал пешехода, смерть была мгновенной (фото, видео)

Поздним вечером 27 октября, на Одесской трассе случилось смертельное ДТП — автомобиль сбил мужчину. Авария продолжает серию происшествий с жутким исходом, которые произошли в Киеве. О ДТП сообщает «Информатор».

Автомобиль Subaru на большой скорости двигался в Киев со стороны Чабанов. Когда водитель заметил на дороге пешехода, то было поздно.

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя всего в 50 метрах находился пешеходный переход. В результате столкновения пешеход получил сильные увечья и моментально скончался. У автомобиля погнуло стойку и крышу, а окровавленное лобовое стекло оказалось вогнуто в салон.

Детали трагического ДТП установила следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из «скорой помощи» на ходу вывалился пациент.

Фото и видео: Информатор

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