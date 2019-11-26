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Выходит, правила не для всех? Сеть возмутило фото «героя парковки» в центре Киева
В Киеве, где большой поток автотранспорта, водители часто оставляют свои машины в непредусмотренных для этого местах — на тротуарах, пешеходных переходах, детских площадках и даже на трамвайных рельсах.
Свежие фото недисциплинированных автолюбителей опубликовал «Киев Оперативный».
В частности, в Голосеевском районе недалеко от станции метро «Голосеевская» машина с дипломатическими номерами оказалась припаркованной прямо на пешеходном переходе. Людям, пересекающим улицу Васильковскую, пришлось обходить ее, что естественно причиняло неудобства, так как в этом месте очень оживленное движение и короткие промежутки светофора для перехода.
В сети пишут, что машину с дипномерами нельзя эвакуировать. Некоторые из пользователей засомневались, что автомобиль принадлежит дипломатам иностранного государства. Комментаторы отмечают, что закон должен быть одинаков для всех. В своей стране дипломат, вряд ли, оставит авто на пешеходном переходе. Там ему за это грозит огромный штраф. И об этом все помнят.
Вместе с тем, киевляне сами в очередной раз проучили наглого парковщика, который оставил Volvo на тротуаре по улице Институтской. Они насыпали на капот машины гору сухих листьев, надеясь на то, что в следующий раз человек подумает, где нужно оставлять транспорт.
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о водителях, которые паркуются в непредусмотренных для этого местах и о том, как люди наказывают таких «горе-парковщиков».
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