Особенности национальной парковки: в Киеве водитель оригинально решил проблему с чужим авто (видео)

Происшествия

В центре Киева на улице Большая Васильковская водитель автомобиля Peugeot припарковал свою машину так, что закрыл выезд другим припаркованным авто. В это время водитель Toyota, которому нужно было покинуть парковку, стал выезжать, постепенно сдвигая задней частью автомобиля Peugeot на проезжую часть дороги. Машина осталась на трассе прямо в потоке проезжающего транспорта. Видео в Facebook опубликовал портал «Киев Оперативный».

«Только что на Большой Васильковской водитель #Peugeot запарковался так, что закрыл другие припаркованные автомобили. Водителя #Toyota это мало интересовало и он просто начал выезжать», — подпись под роликом.

В соцсети приветствуют такие действия владельца Toyota и считают, что он правильно наказал наглого «героя парковки».

«Красава, лайк однозначно».

«ВодительТойота Best of the best».

«Водитель молодец, аккуратно отодвинул оленя. Ну кто ж виноват что оно запарковалось как… б».

«Як я розумію водія Тойоти — я сам півгодини бігав навколо машини, що мене заблокувала. Ні номера телефона під склом, щоб потелефонувати, ні сигналки, щоб спрацювала і прийшов власник — нічого не було. Була тільки термінова потреба їхати. А власник, коли прийшов, каже посміхаючись — та мене тільки 5 хвилин не було».

«Побольше бы таких водителей на Тойоте и сразу меньше станет оленей, таких как водитель Пежо!»

«Нужно было фаркопом зацепить и оттащить в другой район».

«Герой дня. С такими паркующимися только такие методы и катят».

«Красавчик. Всё правильно сделал. Этих хероев и хероинь парковки такой метод сразу научит парковаться, чтобы никому не мешать».

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о водителях, которые паркуются в непредусмотренных для этого местах и о том, как люди наказывают таких «горе-парковщиков». В Киеве на Дмитриевской пассажиры столкнули на проезжую часть автомобиль, который владелец припарковал на трамвайных путях.

