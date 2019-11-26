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- 14:11 Яна Рудковская и Евгений Плющенко нашли суррогатную мать для будущего ребенка
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко нашли суррогатную мать для будущего ребенка
Известная российская бизнесвумен Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, 6-летнему сыну Александру которых угрожают расправой неизвестные, скоро снова станут родителями. Ребенка им подарит суррогатная мать. Сама 44-летняя Яна призналась, что не может зачать, несколько раз она делала ЭКО, но стать матерью ей так и не удалось.
Поэтому супруги решили обратиться к услугам суррогатной матери и уже нашли женщину, которая выносит их ребенка.
«Мне важно, чтобы у нее был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали. Надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем», — рассказала Рудковская в интервью журналу HELLO!
Она стала одной из первых, кто открыто говорит о суррогатном материнстве и не скрывает проблемы со здоровьем. Более того, за жизнью Яны сейчас наблюдают миллионы телезрителей в шоу «ЯнаСупер».
«Все до сих пор боятся об этом говорить. Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины — осуждают. Начинаются вопросы: „А ты что, сама не могла?“ Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. Происходило отторжение. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно», — призналась Яна.
Говорят, она отчаянно хочет завести ребенка, чтобы спасти хрупкий брак с Плющенко. Появились слухи, что у Евгения появилась любовница. Впрочем, он опроверг обвинения в неверности.
Напомним, Яна и Евгений воспитывают общего 6-летнего сына Сашу. Также у Рудковской есть два старших сына от предыдущего брака.
Ранее суррогатная мать родила дочь певцу Сергею Лазареву. Он целый год скрывал рождение малышки.
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