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Папа приехал: Сергей Лазарев показал подросшую дочь (фото)
Российский певец Сергей Лазарев, который год скрывал рождение дочери Анны, показал новое фото с подросшей малышкой. После гастрольного тура артист вернулся домой и обнял любимых детей, по которым очень скучает в отъезде. Сергей опубликовал в Instagram новое семейное фото, на котором держит сына и дочь на руках. Улыбающиеся дети игриво смотрят друг на друга, Лазарев также расплылся в счастливой улыбке.
«Папа приехал», — коротко подписал Лазарев милое семейное фото.
Поклонники Сергея засыпали его комментариями, в которых отмечают поразительное сходство Анны и Никиты. А также желают звездному папаше и его деткам счастья.
Напомним, дочь Анну чуть больше года назад Сергею родила суррогатная мать. Говорят, ею стала близкая подруга певца Анна Белодедова. Сын Никита также появился на свет с помощью суррогатной мамы.
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