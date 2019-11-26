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Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост
28 ноября у христиан восточного обряда начинается 40-дневный пост, который закончится 7 января, в праздник Рождества Христова. Что же можно готовить в этот период? Поскольку Рождественский пост не слишком суров, меню у верующих довольно разнообразно. Впрочем, хозяйкой стола в это время традиционно является каша. Не зря пост перед Рождеством в народе называют еще «крупяным».
Итак, из первых блюд к столу можно подавать супы и борщи на растительном масле с грибами, а в субботу и воскресенье, а также в дни больших праздников (например, Введение в храм Богородицы, 4 декабря, или Николая Чудотворца, 19 декабря) устав позволяет варить уху. На второе традиционно готовят разные каши, блюда из картофеля (деруны, зразы), овощные плов или рагу, вареники с капустой, картошкой, фасолью и грибами, рыбу и морепродукты. В меню также разнообразные салаты из овощей, соленья, орехи, фрукты… На десерт подают пироги с постной начинкой, пряники, медовые коврижки, ягодное и фруктовое варенье, мед. Из напитков употребляют узвары, морсы, чаи.
Вот несколько блюд, которые можно готовить в Рождественский пост.
Суп с рыбными фрикадельками
Для приготовления понадобится
0,5 кг рыбного филе без костей (лучше речной, но можно и морской рыбы)
1−2 морковки
1 луковица
4 средние картофелины
1/3 стакана пшена
2−3 ложки растительного масла
лавровый лист, перец, соль
Рыбное филе дважды пропустить через мясорубку. Фарш посолить, поперчить и мокрыми руками сформовать маленькие круглые фрикадельки. В кипящую подсоленную воду положить пшено, порезанный соломкой картофель. Затем добавить мелко нарезанные и обжаренные на растительном масле морковь и лук. Положить лавровый лист и перец. Когда суп закипит, опускать в него фрикадельки, аккуратно перемешивая ложкой снизу вверх, чтобы не развалились. Варить до готовности.
Кукурузная бабка с грибами (старинное украинское блюдо)
Для приготовления понадобится
на 1 стакан кукурузной крупы
2−3 стакана воды
50 г сушеных грибов
2 луковицы
1 средняя морковь
1 корень петрушки
2−3 ст. ложки подсолнечного масла
2−3 ст. ложки сухарей
соль, специи — по вкусу
Перебрать и промыть крупу, залить водой и оставить для набухания на 3−4 часа. Затем варить на маленьком огне, постоянно помешивая, до готовности. Замоченные грибы сварить (грибной бульон понадобится для приготовления) и перекрутить на мясорубке. Лук, морковку, петрушку измельчить и потушить на растительном масле. Овощи, грибы и кашу перемешать и посолить.
Форму для бабки смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить готовую кашу в форму, посыпать сухарями, влить стакан грибного бульона и поставить в духовку на 40 минут.
Пирог с яблоками
Рецепт постного дрожжевого теста
1,2 кг муки
3 стакана теплой воды
¾ стакана — 1 стакан растительного масла
30−40 г дрожжей
1 ч. ложка соли
Для начинки
6−7 яблок
2/3 стакана сахара
корица
0,5 стакана изюма
крахмал
Дрожжи растворить в ½ ст. теплой воды (до 35 градусов) и поставить в теплое место. Когда дрожжи вспенятся и объем опары увеличится втрое, из указанных продуктов замесить тесто, прикрыть полотенцем и снова подержать в теплом месте. Дважды сделать обминку.
Начинку готовим так. Яблоки очистить, нарезать небольшими ломтиками, добавить промытый изюм, сахар, 2−3 ст. ложки воды и потушить на маленьком огне под крышкой. Дать испариться лишней жидкости. Слегка охладить и добавить крахмал и корицу.
Тесто для нижнего слоя раскатать толщиной в 1 см, перенести на противень, смазанный растительным маслом, расправить, уложить сверху начинку ровным слоем. Закрыть другим пластом теста — более тонким. Хорошо защипать края. Наколоть в нескольким местах вилкой. Поверхность пирога смазать при помощи кисточки крепким сладким чаем и выпекать при температуре 180−200 градусов до готовности. После выпечки пирог хорошо слегка смазать кипяченой водой, накрыть полотенцем и дать ему «отдохнуть». Можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Тыквенный кисель
Для приготовления понадобится
500 г тыквы
2 л воды
1 стакан сахара (можно меньше — по вкусу)
2 ст. ложки с верхом крахмала
Почищенную и помытую тыкву порезать на кусочки и проварить 10−15 минут. Жидкость процедить и проварить ее с сахаром (кусочки тыквы можно использовать для приготовления каши, а можно измельчить блендером в пюре и размешать с жидкостью). Развести крахмал небольшим количеством охлажденного тыквенного отвара и постепенно, помешивая, влить в кипящую массу. Подавать к столу охлажденным — с пирожками или галушками.
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