Стиль жизни

Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост

28 ноября у христиан восточного обряда начинается 40-дневный пост, который закончится 7 января, в праздник Рождества Христова. Что же можно готовить в этот период? Поскольку Рождественский пост не слишком суров, меню у верующих довольно разнообразно. Впрочем, хозяйкой стола в это время традиционно является каша. Не зря пост перед Рождеством в народе называют еще «крупяным». Итак, из первых блюд к столу можно подавать супы и борщи на растительном масле с грибами, а в субботу и воскресенье, а также в дни больших праздников (например, Введение в храм Богородицы, 4 декабря, или Николая Чудотворца, 19 декабря) устав позволяет варить уху. На второе традиционно готовят разные каши, блюда из картофеля (деруны, зразы), овощные плов или рагу, вареники с капустой, картошкой, фасолью и грибами, рыбу и морепродукты. В меню также разнообразные салаты из овощей, соленья, орехи, фрукты… На десерт подают пироги с постной начинкой, пряники, медовые коврижки, ягодное и фруктовое варенье, мед. Из напитков употребляют узвары, морсы, чаи. Вот несколько блюд, которые можно готовить в Рождественский пост.

Суп с рыбными фрикадельками

Для приготовления понадобится

0,5 кг рыбного филе без костей (лучше речной, но можно и морской рыбы)

1−2 морковки

1 луковица

4 средние картофелины

1/3 стакана пшена

2−3 ложки растительного масла

лавровый лист, перец, соль

Рыбное филе дважды пропустить через мясорубку. Фарш посолить, поперчить и мокрыми руками сформовать маленькие круглые фрикадельки. В кипящую подсоленную воду положить пшено, порезанный соломкой картофель. Затем добавить мелко нарезанные и обжаренные на растительном масле морковь и лук. Положить лавровый лист и перец. Когда суп закипит, опускать в него фрикадельки, аккуратно перемешивая ложкой снизу вверх, чтобы не развалились. Варить до готовности.

Кукурузная бабка с грибами (старинное украинское блюдо) Для приготовления понадобится на 1 стакан кукурузной крупы 2−3 стакана воды 50 г сушеных грибов 2 луковицы 1 средняя морковь 1 корень петрушки 2−3 ст. ложки подсолнечного масла 2−3 ст. ложки сухарей соль, специи — по вкусу Перебрать и промыть крупу, залить водой и оставить для набухания на 3−4 часа. Затем варить на маленьком огне, постоянно помешивая, до готовности. Замоченные грибы сварить (грибной бульон понадобится для приготовления) и перекрутить на мясорубке. Лук, морковку, петрушку измельчить и потушить на растительном масле. Овощи, грибы и кашу перемешать и посолить. Форму для бабки смазать маслом и посыпать сухарями. Выложить готовую кашу в форму, посыпать сухарями, влить стакан грибного бульона и поставить в духовку на 40 минут.

Пирог с яблоками

Рецепт постного дрожжевого теста

1,2 кг муки

3 стакана теплой воды

¾ стакана — 1 стакан растительного масла

30−40 г дрожжей

1 ч. ложка соли

Для начинки

6−7 яблок

2/3 стакана сахара

корица

0,5 стакана изюма

крахмал

Дрожжи растворить в ½ ст. теплой воды (до 35 градусов) и поставить в теплое место. Когда дрожжи вспенятся и объем опары увеличится втрое, из указанных продуктов замесить тесто, прикрыть полотенцем и снова подержать в теплом месте. Дважды сделать обминку.

Начинку готовим так. Яблоки очистить, нарезать небольшими ломтиками, добавить промытый изюм, сахар, 2−3 ст. ложки воды и потушить на маленьком огне под крышкой. Дать испариться лишней жидкости. Слегка охладить и добавить крахмал и корицу.

Тесто для нижнего слоя раскатать толщиной в 1 см, перенести на противень, смазанный растительным маслом, расправить, уложить сверху начинку ровным слоем. Закрыть другим пластом теста — более тонким. Хорошо защипать края. Наколоть в нескольким местах вилкой. Поверхность пирога смазать при помощи кисточки крепким сладким чаем и выпекать при температуре 180−200 градусов до готовности. После выпечки пирог хорошо слегка смазать кипяченой водой, накрыть полотенцем и дать ему «отдохнуть». Можно посыпать пирог сахарной пудрой.

Тыквенный кисель Для приготовления понадобится 500 г тыквы 2 л воды 1 стакан сахара (можно меньше — по вкусу) 2 ст. ложки с верхом крахмала Почищенную и помытую тыкву порезать на кусочки и проварить 10−15 минут. Жидкость процедить и проварить ее с сахаром (кусочки тыквы можно использовать для приготовления каши, а можно измельчить блендером в пюре и размешать с жидкостью). Развести крахмал небольшим количеством охлажденного тыквенного отвара и постепенно, помешивая, влить в кипящую массу. Подавать к столу охлажденным — с пирожками или галушками.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как приготовить вкусный и ароматный суп из тыквы. Рецептом первого блюда, которое вполне можно употреблять в пост, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Молдовы Вероника Чокинэ.

Еще об одном постном блюде — сезонном супе, в который можно добавить семечки и сухарики, — «ФАКТАМ» рассказывала английский кулинар Диана Озола.

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