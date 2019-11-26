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Происшествия

Плевали и совали ноги: группа подростков осквернила «Вечный огонь» в Николаеве (видео)

16:17 26 ноября 2019 120
Вечный огонь
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве несколько молодых людей своим поведением осквернили Мемориальный комплекс, который находится на улице Адмиральской возле Вечного огня. Ранее вандалы нарисовали свастику на памятнике Шолом-Алейхему в Киеве. Юные николаевцы, похоже, гордятся своим поступком, так как сняли действо на видео, которое опубликовал инстаграм-канал h. nikolaev.

«Новости Ю» сообщают, что в холодный вечер молодые николаевцы пришли погреться на Мемориальный комплекс. При этом они плевали в Вечный огонь, пытались подогреть булку, и совали в пламя ноги.

В последнее время в сети регулярно появляются видео и фото молодежных развлечений на Мемориальном комплексе. Так, в августе молодой человек заливал в огонь колу. А весной вандалы сняли на комплексе тяжелую металлическую крышку.

Ранее сообщалось, что под Винницей подросток разрушил два десятка памятников.

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