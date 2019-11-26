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Происшествия

Под Винницей разрушили два десятка памятников: неожиданный результат расследования (фото)

13:49 26 ноября 2019 152
Последствия вандализма
Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области правоохранители задержали несовершеннолетнего вандала. Он повредил 15 надгробных плит на двух кладбищах. Ранее нашумевший факт вандализма был зафиксирован в Одессе. О происшествии с могильными памятниками сообщает Нацполиция в Винницкой области.

Местные жители заявили в полицию, что в поселке Чечельник и селе Тартак на кладбище повредили 15 надгробных плит.

Правоохранители установили причастного к совершению вандализма. Оказалось, что памятники разрушил 15-летний подросток, проживающий в поселке Чечельник.

Парень признал вину. Правонарушение предусматривает наказание лишением свободы до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на одном из памятников появилась свастика — возможна провокация РФ с целью поднять истерику в связи с якобы махровым антисемитизмом в Украине.

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