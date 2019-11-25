Украина

На памятнике Шолом-Алейхему возле синагоги в Киеве появилась свастика: в провокации заподозрили Москву

В Киеве неизвестные осквернили памятник писателю Шолому-Аллейхему. Инцидент произошел в ночь на 25 ноября, сообщил в сети главный раввин Украины (памятник находится у Центральной синагоги).

В сеть выложили фото с места инцидента.

Интернет-пользователи возмутились случившимся, а Андрей Бегун выдвинул версию — к инциденту причастны российские спецслужбы, которым «выгодного разгонять истерику» в связи с якобы махровым антисемитизмом в Украине.

Напомним, ранее в Одессе повредили памятную доску бойцу «Правого сектора» Игорю Иванову. В ноябре вандала задержали и объявили подозрение по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.



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