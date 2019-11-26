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Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито вломились на чужую свадьбу, спели дуэтом и надавали жениху советов (видео)
Кинозвезды Дуэйн «Скала» Джонсон и Дэнни Де Вито, которые прибыли в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас в рамках турне, в котором рекламировали свой новый фильм «Джуманджи: Новый уровень», выпили вечером лишку текилы и, недолго думая, решили без приглашения вломиться на праздновавшуюся поблизости свадьбу. От чего новобрачные и гости пришли в полный восторг.
Актеры, как сообщает CNN, спели дуэтом романтическую песню Unforgettable, сделали селфи с желающими, а также надавали мудрых советов жениху. Так, Дэнни сказал, что брак будет счастливым, если молодожен купит большой дом — чтобы пореже встречаться с супругой. А Джонсон сказал, что секрет успеха семейной жизни заключается в словах: «Да, дорогая, ты права». И его старший коллега энергично это подтвердил.
«Никогда еще не вламывался на свадьбу, но с Дэнни это было поистине незабываемо… Поздравляем очаровательную невесту Кристин и ее красивого жениха Уилла. А также их четверых детей: Райана, Мэйсона, Эди и Макса. Прекрасная семья», — написал Джонсон в соцсети.
75-летний Дэнни с 1982 состоит в браке с актрисой Реей Перлман. У них трое детей. Пара несколько раз расставалась, но затем снова мирилась.
47-летний бывший рестлер Джонсон официально женился на матери двух своих дочек Лорен Хэшиан в августе этого года. Первой его супругой была Дэни Гарсия, от которой у него есть 18 летняя дочь.
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