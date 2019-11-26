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Украина

Россия переселила в Крым полмиллиона человек, но скрывает это, — Ташева

17:12 26 ноября 2019 47
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Россия вдвое занизила число людей, переселившихся в Крым после аннексии полуострова. Если крымские правозащитники говорят о как минимум 500 тысячах переселенцев, то официально в России подтверждают лишь 280 тысяч новоприбывших на полуостров. У РФ есть серьезная причина занижать численность переселившихся в Крым, считает Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК.

«Понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Потому РФ занижает эти цифры», — заявила Ташева в интервью РБК-Украина.

Что касается выезжающих из Крыма, то эксперт видит три большие группы: крымские татары, представители бизнеса с долгосрочными инвестициями, молодые люди, спасающиеся от призыва в российскую армию.

«Можно говорить, что за это время (после аннексии) выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар. Сколько всего людей — цифры очень разные. Официальные — около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше… Люди сейчас уезжают в том числе потому, что они не могут вести бизнес в Крыму, особенно тот, который требует долгосрочных инвестиций, например, строительный. Сейчас весь бизнес в Крыму — это „купи-продай“. Те, кого призывают в армию, выезжают тоже», — рассказала Ташева.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя президента в АРК подтвердила, что по ключевому вопросу политика Украины в отношении аннексированного Крыма остается неизменной: Крым не получит воду до полной деоккупации полуострова.

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