Украина

В Раду подали законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО: что он предусматривает

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д — он должен урегулировать выплату пенсий лицам, которые проживают на оккупированных территориях, как и заявлял недавно советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Об этом сообщает портал Верховной Рады.

«Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию — ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска — ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение», — утверждает председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что в законопроекте 2083-д предусмотрен ряд новаций для людей, которые проживают на оккупированных территориях. Так, они смогут докупить стаж без применения санкций, а также рассчитывать на пенсию при потере документов. Кроме того, пенсионерам отменяется обязательная регистрация пенсионеров как ВПО. Задолженности по пенсиям будут выплачиваться без срока давности, тогда как сейчас действует трехлетний лимит.

«В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждан не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами», — считает Лубинец.

Ранее сообщалось, что в декабре в Украине выполнят перерасчет пенсий.

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