- 06:40 "Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты
- 05:59 Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения
- 05:40 Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком: британцы нашли доказательства
- 05:18 Чего опасаться: гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака
- 04:55 Машины – вдребезги: на Набережном шоссе в Киеве столкнулись четыре автомобиля
- 04:31 Минисоцполитики готовит "сюрприз" для украинцев: изменят систему финансирования соцуслуг
- 03:55 Звезда сериала «Султан моего сердца» обнажила перед поклонниками тело и душу
- 03:25 Не Хохотуй и не Морозилка: в РФ определили населенный пункт с самым смешным названием
- 02:08 Массовое отравление на свадьбе во Львове: в инфекционную больницу обратились 11 человек
- 01:48 "Выпусти их на волю": Селену Гомес раскритиковали за платье, слишком тесное в груди
- 00:57 "То самое платье": Зеленская выставит на аукцион "скандальный наряд" с интронизации японского императора
- 00:16 Пожар в Киеве: огонь охватил отель
Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения
В связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря в Украине вырастут и размеры минимальных пенсий — до 1638 гривен. Таким образом, выплаты вырастут со следующего месяца на 74 гривны, пишет АиФ.
Согласно законодательству, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля составлял 2 007 гривен, теперь же он увеличится до 2 102 гривни.
В то же время для лиц, утративших трудоспособность, он вырастет до 1 638 гривни, для детей в возрасте до 6 лет — 1 779 гривень; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — до 2 218 гривень.
Кроме того, Закон Украины № 1058 определяет размер пенсии. Так в частности, ст. 27 этого Закона содержит формулу исчисления размера пенсии, где заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40 Закона № 1058, умножается на коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25 Закона № 1058.
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин — 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных
Пенсионерам, которые имеют достаточный стаж (у мужчин 35, а у женщин — 30 лет), но из-за небольших зарплат их пенсионные выплаты не достигают 2000 гривен, им предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Соответствующие изменения заработали с 01 июля 2019 года.
Пенсионеры, которые после назначения пенсии работали, получают право на перерасчет пенсии согласно ч. 4 ст. 42 Закона № 1058. Он проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.
С целью обеспечения индексации пенсии, каждый год проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона № 1058).
Напомним, что ранее в Министерстве социальной политики обещали «отвязать» социальные выплаты и целый ряд других платежей от прожиточного минимума.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики заявили о том, что система финансирования соцуслуг будет изменена — деньги направят на оплату самих услуги, а не чиновникам, которые будут ими распоряжаться.
**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...