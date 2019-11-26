Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Украина

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря в Украине вырастут и размеры минимальных пенсий — до 1638 гривен. Таким образом, выплаты вырастут со следующего месяца на 74 гривны, пишет АиФ.

Согласно законодательству, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля составлял 2 007 гривен, теперь же он увеличится до 2 102 гривни.

В то же время для лиц, утративших трудоспособность, он вырастет до 1 638 гривни, для детей в возрасте до 6 лет — 1 779 гривень; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — до 2 218 гривень.

Кроме того, Закон Украины № 1058 определяет размер пенсии. Так в частности, ст. 27 этого Закона содержит формулу исчисления размера пенсии, где заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со ст. 40 Закона № 1058, умножается на коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со ст. 25 Закона № 1058.

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин — 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 страховой стаж для мужчин 25, для женщин — 20 лет).

Пенсионерам, которые имеют достаточный стаж (у мужчин 35, а у женщин — 30 лет), но из-за небольших зарплат их пенсионные выплаты не достигают 2000 гривен, им предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Соответствующие изменения заработали с 01 июля 2019 года.

Пенсионеры, которые после назначения пенсии работали, получают право на перерасчет пенсии согласно ч. 4 ст. 42 Закона № 1058. Он проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.

С целью обеспечения индексации пенсии, каждый год проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона № 1058).

Напомним, что ранее в Министерстве социальной политики обещали «отвязать» социальные выплаты и целый ряд других платежей от прожиточного минимума.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики заявили о том, что система финансирования соцуслуг будет изменена — деньги направят на оплату самих услуги, а не чиновникам, которые будут ими распоряжаться.

**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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