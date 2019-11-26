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СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией (фото)
В Киеве СБУ взяла с поличным при получении взятки главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Ранее на взятке попался одесский СБУшник. О задержании в Киеве сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что чиновник обещал посодействовать киевскому предпринимателю в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе — за это требовал у него 10 000 долларов. В качестве посредника злоумышленник привлек своего знакомого.
Правоохранители задержали чиновника и посредника с поличным в одном из ресторанов Киева — сумма вручаемой взятки составила 9 000 долларов. Это был второй «транш», а «аванс» был получен неделей раньше.
Официальный портал Киева сообщает, что задержаны глава комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Ш. и гражданин Л., который представлялся помощником Борислава Березы.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила вымогателей, которые действовали под «крышей» ГПУ.
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