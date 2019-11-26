23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ задержала на взятке главу комитета КГГА по борьбе с коррупцией (фото)

19:23 26 ноября 2019 95
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве СБУ взяла с поличным при получении взятки главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Ранее на взятке попался одесский СБУшник. О задержании в Киеве сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что чиновник обещал посодействовать киевскому предпринимателю в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе — за это требовал у него 10 000 долларов. В качестве посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника с поличным в одном из ресторанов Киева — сумма вручаемой взятки составила 9 000 долларов. Это был второй «транш», а «аванс» был получен неделей раньше.

Официальный портал Киева сообщает, что задержаны глава комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Ш. и гражданин Л., который представлялся помощником Борислава Березы.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила вымогателей, которые действовали под «крышей» ГПУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер