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Происшествия

Действовали под «крышей» ГПУ: в Одессе задержали банду вымогателей

13:51 23 ноября 2019 143
мужчины
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 22 ноября, в Одессе СБУ блокировала деятельность организованной преступной группы, которая терроризировала коммерсантов и чиновников в области. Ранее в Одессе задержали бандитов, вымогавших деньги у граждан.

По информации спецслужбы, задержанные злоумышленники шантажировали главу одного из местных поселковых советов, угрожали ему уголовным преследованием. Для разрешения проблемы они требовали у него 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, они хотели, чтобы подконтрольные им бизнесмены получили землю на побережье Черного моря ориентировочной стоимостью 400 тысяч долларов.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве. Продолжаются следственные действия для установления всех участников и обстоятельств их противоправной деятельности.

На недавнем брифинге Генеральный прокурор Руслан Рябошапка озвучил данную информацию, которую спецслужба проводила совместно с прокуратурой. По его данным, речь идет о преступной группе, орудовавшей в Белгород- Днестровском Одесской области.

Рябошапка сообщил также, что в этой преступной «схеме» был задействован прокурор Генпрокуратуры.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве задержали вымогателей, которые требовали валюту у местного бизнесмена. А на Житомирщине в ходе масштабной спецоперации задержали банду уголовников, которые терроризировали целую область. В банду входили более 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет, почти все — ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

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