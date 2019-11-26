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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Среда, 11 декабря, — удачный день медитации, спорта, поездок.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Овну противопоказана суетливость, которая может привести к ошибкам и провалам.

Телец

Звезды сулят помехи и препятствия, которые встанут на пути к успеху.

Близнецы

Не бойтесь резких поворотов судьбы, они окажутся приятными во всех смыслах.

Рак

Раку стоит творить и вдохновляться, чтобы не казнить себя потом. Придется вернуться к давно забытым проблемам в быту.

Лев

Льву полезно заняться медитацией, йогой и постигать духовные знания.

Дева

В финансовой сфере убытков будет больше, чем денежных поступлений.

Весы

Вы ужасно устали от всего, поэтому срочно берите отпуск и отправляйтесь на курорт.

Скорпион

Возможно, предложат работу, которая окажется очень перспективной, а также принести доход в огромных размерах.

Стрелец

В финансовой сфере будьте особенно осторожным, чтобы не потерять накопленные средства.

Козерог

Совет для любви: если не хотите потерять замечательного человека, то прекратите его критиковать.

Водолей

Временную финансовую поддержку окажет человек, с которым вы внезапно столкнетесь на улице или метро.

Рыбы

Хорошо пройдут совещания, переговоры и массовые мероприятия.

Хорошего вам дня!

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