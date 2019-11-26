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Гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака
Среда, 11 декабря, — удачный день медитации, спорта, поездок.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Овну противопоказана суетливость, которая может привести к ошибкам и провалам.
Телец
Звезды сулят помехи и препятствия, которые встанут на пути к успеху.
Близнецы
Не бойтесь резких поворотов судьбы, они окажутся приятными во всех смыслах.
Рак
Раку стоит творить и вдохновляться, чтобы не казнить себя потом. Придется вернуться к давно забытым проблемам в быту.
Лев
Льву полезно заняться медитацией, йогой и постигать духовные знания.
Дева
В финансовой сфере убытков будет больше, чем денежных поступлений.
Весы
Вы ужасно устали от всего, поэтому срочно берите отпуск и отправляйтесь на курорт.
Скорпион
Возможно, предложат работу, которая окажется очень перспективной, а также принести доход в огромных размерах.
Стрелец
В финансовой сфере будьте особенно осторожным, чтобы не потерять накопленные средства.
Козерог
Совет для любви: если не хотите потерять замечательного человека, то прекратите его критиковать.
Водолей
Временную финансовую поддержку окажет человек, с которым вы внезапно столкнетесь на улице или метро.
Рыбы
Хорошо пройдут совещания, переговоры и массовые мероприятия.
Хорошего вам дня!
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?