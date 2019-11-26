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В Киеве временно изменится работа трамваев и троллейбусов
В Киеве из-за ремонтов внесены изменения в работу ряда трамваев и троллейбусов. В ночь на 27—29 ноября по сокращенному графику проследуют трамваи №№ 14, 15, что обусловлено ремонтом колеи на улице Дегтяревской.
Последние отправления трамваев по своим маршрутам:
- № 14 от Контрактовой площади в 22:15, 22:30; от проспекта Отрадного — в 00:01, 00:16;
- № 15 от улицы Старовокзальной в 22:25, 22:40; от проспекта Отрадный — в 23:24, 23:39.
Восстановят маршруты в 05:45.
Трамваи №№ 28 и № 33К также поедут иначе в связи с ремонтом контактной сети по улице Миропольской.
Последние отправления транспорта по своим схемам:
- № 33К от улицы Сержа Лифаря — в 23:47, 00:02; от улицы Павла Усенко — в 23:08, 23:22;
- № 28 от улицы Милославской — в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.
Восстановится движение в 04:45.
А в ночь на 27 ноября (с 00:20 до 05:20) измнится работа троллейбусов №№ 93Н, 94Н в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко.
Движение организуют до ж/д вокзала «Южный».
Троллейбусы отправятся:
- № 93Н — от улицы Чернобыльской,
- № 94Н — от проспекта Л. Курбаса.
Напомним, что в столице из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановлено движение трамваев №№ 23, 32, 33.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что движение транспорта по Южному мосту ограничат почти на две недели.
Тем временем в центре города до конца года закрыли улицу Покровскую. Работы ведутся от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд — по улице Сагайдачного.
Также обновляют улицу Пушкинскую — от бульвара Шевченко до улицы Хмельницкого, а в следующем году отремонтируют участок в границах улицы Льва Толстого и бульвара Тараса Шевченко.
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