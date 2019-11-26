Рождественский пост 2019: открытки, поздравления, стихи, смс

Общество и люди

28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост, который закончится 7 января, на Рождество Христово.

«ФАКТЫ» собрали открытки и стихи, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста.

Пост Рождественский великий

Наступает в этот день.

Пусть из душ, сердец и жизни

Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,

Хвори, беды отойдут.

Дни благие воздержания

Счастье, радость принесут.



***

40 дней до Рождества,

Пост Рождественский встречай,

Ты смирением и терпением

Свою душу очищай.

Я желаю вам достойно

Испытания пройти,

Пусть слова святой молитвы

Помогают вам в пути.

Чтоб душою обновленной

Встретить Рождество Христа,

Пожелать добра и сил

Вам хочу я в дни поста.



***

Рождество не за горами,

Наступает пост большой.

Вам войти в него желаю

Только с чистою душой.

Чтобы в мыслях ваших только

Был большой посыл добра,

И хватило в сердце вашем

Благодатного тепла.



***

Пост Рождественский великий

Длится ровно сорок дней,

Мы за это время станем,

Крепче, чище и сильней,

Пост окончится, наступит

Праздник светлый — Рождество,

В этот день придет к нам счастье,

Радость, свет и волшебство!



***

Сиянием веры, сиянием звезд

Сойдёт в наши души Рождественский пост.

Он нам принесет от грехов исцеление,

Лучистую радость и успокоение.

Прекрасен Рождественский пост и велик,

То знает ребенок и знает старик.

И пламя надежды, что в пост разгорится,

В сердцах и в умах навсегда утвердится!





***

Пост Рождественский начинается,

Очищением души он считается.

За грядущие все сорок дней

Душу сделай свою ты светлей.

Рождество потом будем встречать.

А чтоб ярче его отмечать,

Воздержись ты от всех искушений,

От всех зол и других прегрешений.

Каждый день, и минуту, и час

Растворяйся ты в вере сейчас.

Улыбнись, помолись за всех нас!

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