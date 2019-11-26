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Рождественский пост 2019: открытки, поздравления, стихи, смс
28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост, который закончится 7 января, на Рождество Христово.
«ФАКТЫ» собрали открытки и стихи, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста.
Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.
Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.
***
40 дней до Рождества,
Пост Рождественский встречай,
Ты смирением и терпением
Свою душу очищай.
Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути.
Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.
***
Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
Только с чистою душой.
Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла.
***
Пост Рождественский великий
Длится ровно сорок дней,
Мы за это время станем,
Крепче, чище и сильней,
Пост окончится, наступит
Праздник светлый — Рождество,
В этот день придет к нам счастье,
Радость, свет и волшебство!
***
Сиянием веры, сиянием звезд
Сойдёт в наши души Рождественский пост.
Он нам принесет от грехов исцеление,
Лучистую радость и успокоение.
Прекрасен Рождественский пост и велик,
То знает ребенок и знает старик.
И пламя надежды, что в пост разгорится,
В сердцах и в умах навсегда утвердится!
***
Пост Рождественский начинается,
Очищением души он считается.
За грядущие все сорок дней
Душу сделай свою ты светлей.
Рождество потом будем встречать.
А чтоб ярче его отмечать,
Воздержись ты от всех искушений,
От всех зол и других прегрешений.
Каждый день, и минуту, и час
Растворяйся ты в вере сейчас.
Улыбнись, помолись за всех нас!
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