23.87 / 24.09 26.21 / 26.57
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Рождественский пост 2019: открытки, поздравления, стихи, смс

14:41 27 ноября 2019 28
Рождественский пост
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

28 ноября начинается сорокадневный Рождественский пост, который закончится 7 января, на Рождество Христово.

«ФАКТЫ» собрали открытки и стихи, которые помогут вам поддержать близких и пожелать им хорошего Рождественского поста.

Рождественский пост

Пост Рождественский великий
Наступает в этот день.
Пусть из душ, сердец и жизни
Навсегда исчезнет тень.

Станет радостней, светлее,
Хвори, беды отойдут.
Дни благие воздержания
Счастье, радость принесут.

Рождественский пост
***
40 дней до Рождества,
Пост Рождественский встречай,
Ты смирением и терпением
Свою душу очищай.

Я желаю вам достойно
Испытания пройти,
Пусть слова святой молитвы
Помогают вам в пути.

Чтоб душою обновленной
Встретить Рождество Христа,
Пожелать добра и сил
Вам хочу я в дни поста.

Рождественский пост
***
Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
Только с чистою душой.

Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла.

Рождественский пост
***
Пост Рождественский великий
Длится ровно сорок дней,
Мы за это время станем,
Крепче, чище и сильней,
Пост окончится, наступит
Праздник светлый — Рождество,
В этот день придет к нам счастье,
Радость, свет и волшебство!

Рождественский пост
***
Сиянием веры, сиянием звезд
Сойдёт в наши души Рождественский пост.
Он нам принесет от грехов исцеление,
Лучистую радость и успокоение.

Прекрасен Рождественский пост и велик,
То знает ребенок и знает старик.
И пламя надежды, что в пост разгорится,
В сердцах и в умах навсегда утвердится!

Рождественский пост

***
Пост Рождественский начинается,
Очищением души он считается.
За грядущие все сорок дней
Душу сделай свою ты светлей.
Рождество потом будем встречать.
А чтоб ярче его отмечать,
Воздержись ты от всех искушений,
От всех зол и других прегрешений.
Каждый день, и минуту, и час
Растворяйся ты в вере сейчас.
Улыбнись, помолись за всех нас!

Также рекомендуем узнать, что можно есть в этот период.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

путин зеленский

У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского

Пугачева и Ротару

«Своей стране гадит, забирая деньги»: в скандал с Ротару втянули Пугачеву

Евгений Алдонин с женой Ольгой

Бывший муж Юли Началовой стал многодетным отцом (фото)

Пенсия

Пенсия в Украине: какие нововведения ждут получателей выплат в 2020 году

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер