Происшествия

На Львовщине из воинской части украли бронетехнику

В одной из воинских частей на Львовщине выявлена недостача бронетанковой техники почти на 9 миллионов гривен. Напомним, ранее президент Зеленский распорядился провести инвентаризацию вооружений на арсеналах.

— Была проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей, в ходе которой выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 миллиона гривен.

Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о плохом отношении военных должностных лиц воинской части к службе в условиях особого периода. Это проявилось в ненадлежащих учете, внутреннем контроле и сохранении бронетанкового имущества, — сообщили «ФАКТАМ» в военной прокуратуре Западного региона Украины (Львов).

По данному факту открыто уголовное производство. Следствие ведет Территориальное управление Государственного бюро расследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрывах на арсенале возле города Балаклея Харьковской области. В результате взрывов погибли люди. В ГБР уже назвали главную версию о причине ЧП.

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