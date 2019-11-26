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На Львовщине из воинской части украли бронетехнику
В одной из воинских частей на Львовщине выявлена недостача бронетанковой техники почти на 9 миллионов гривен. Напомним, ранее президент Зеленский распорядился провести инвентаризацию вооружений на арсеналах.
— Была проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей, в ходе которой выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 миллиона гривен.
Зафиксированные правонарушения свидетельствуют о плохом отношении военных должностных лиц воинской части к службе в условиях особого периода. Это проявилось в ненадлежащих учете, внутреннем контроле и сохранении бронетанкового имущества, — сообщили «ФАКТАМ» в военной прокуратуре Западного региона Украины (Львов).
По данному факту открыто уголовное производство. Следствие ведет Территориальное управление Государственного бюро расследования.
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