"Страшилка-фантомас": наголо побритый Киркоров напугал фанатов

Шоу-бизнес

Похудевший недавно на 40 килограмм Филипп Киркоров не перестает удивлять фанатов. Так, недавно в Сети появилось невиданное никем фото поп-короля без бороды и совершенно лысого.

Его опубликовал фотограф Владимир Широков, пишет eg.ru.

На черно-белом фото артист выразительно смотрит в камеру, прикрывая побритое лицо руками. При этом за счет отсутствия волос особенно у Киркорова выделяются темные глаза.

Поклонники поп-короля пришли в недоумение. Они отметили, что не сразу узнали артиста, который в таком виде стал похож на Константина Райкина или Владимира Маяковского.

«Ого, я даже не узнала его», «Брутал», «Фантомас», «Показалось, что Константин Райкин сначала», «Страшилка», «Подумала какой-то турок или Райкин», «Обыкновенный армянин», «Какой мавр», — пишут пользователи.

В то же время нашлись и те, кто одобрил «новый» облик певца: «А мне нравится», «Супер!», «Неожиданно!», Огонь — глаза!", Страшен до блеска", «В сто раз лучше его копны на голове», «Так лучше!», «Интересный, брутальный мужчина. Чем-то похож на Маяковского», «Красивый мужчина с умными, печальными глазами…»

Некоторые, особо «догадливые» фанаты заподозрили, что поп-король на самом деле такой, и только на публике одевает парик: «Значит, он всегда в парике? Голый король…»

Еще часть поклонников посчитали, что фото сделано сразу после развода певца с Аллой Пугачевой: «След есть, значит только с Аллой развелся», «След от обручального кольца остался».

Однако знающие люди объяснили, что снимок сделан довольно давно, так что волосы у Киркорова уже успели отрасти. К тому же действительно на безымянном пальце правой руки у артиста можно заметить след от обручального кольца, а это значит, что с момента его развода с Аллой Пугачевой прошло не так много времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря не весь внешний шик и блеск, Киркоров на самом деле оказался банальным неплательщиком коммуналки: на него даже подали в суд московские коммунальщики. К счастью, певцу, скорее всего, не придется экономить на модных прическах.

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