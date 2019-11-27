США заблокировали военную помощь Украине в день разговора Трампа с Зеленским

Украина

Расследование в США в рамках инициированной процедуры импичмента Дональда Трампа вскрыло некоторые важные обстоятельства его политики в отношении Украины. Так, выяснилось, что официальное решение бюджетного управления Белого дома о «заморозке» военной помощи Украине было принято вечером 25 июля. В тот самый день, как известно, состоялась телефонная беседа Трампа и Зеленского, впоследствии ставшая скандальной. Разговор имел место в 9 часов утра по североамериканскому восточному времени (семь часов разницы с Киевом).

Как сообщает CNN, инициаторы расследования против Трампа пока не спешат с выводами и не проводят прямую связь между фактом разговора «Зеленский-Трамп» и появлением официального документа о «замораживании» 250 миллионов долларов помощи Пентагона Украине. Пока известно лишь, что в Конгрессе недовольны: там говорят, что так и не услышали от администрации Трампа внятных разъяснений, зачем в принципе понадобилось приостанавливать помощь Украине.

Напомним, слухи о том, что американская помощь Украине будет приостановлена, появились в начале июля. 18 июля были озвучены первые подтверждения, что инициатива исходила от президента США Дональда Трампа.

В своих показаниях официальный представитель Пентагона Лора Купер заявила, что Трамп 18 июля распорядился заморозить предоставление военной помощи Украине на сумму 391 миллион долларов. По версии Купер, сделано это было не ради давления на Зеленского, а для усиления борьбы с коррупцией в Украине.

Подробно о политическом скандале в США в материале «ФАКТОВ» «Импичмент Трампа: вскрылись новые детали о роли Украины и вмешательстве России в выборы президента США».

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