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Деньги

Доллар "просел" ниже 24 гривен: сколько стоит валюта 27 ноября

9:03 27 ноября 2019 250
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

Впервые за последние годы официальный курс гривни по отношению к доллару установился ниже 24 гривен и составил 23,98 грн за доллар, что на 7 копеек ниже, чем днем ранее.

Нынешний курс практически вплотную подобрался к значениям, зафиксированным 15 января 2016 года — 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Тем временем «Минфин» опубликовал «стоимость» валюты на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал «Доллар продолжает падение, несмотря на проволочки с траншем МВФ» читайте на сайде «ФАКТОВ».

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