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Деньги

Доллар упал до четырехлетнего минимума: сколько стоит валюта

9:02 26 ноября 2019 205
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

Падение стоимости доллара и евро, начавшееся в прошедшие выходные, продолжается.

На 26 ноября 2019 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2405,3801 гривен за 100 долларов. Курс евро установлен на уровне 2647,8424 гривен за 100 евро.

Курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября — 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) — 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.

Прогнозы экспертов о ситуации на валютном рынке читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар продолжает падение, несмотря на проволочки с траншем МВФ».

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. При этом программа, по которой сейчас ведутся переговоры, может стать последней.

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