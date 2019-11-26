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Доллар упал до четырехлетнего минимума: сколько стоит валюта
Падение стоимости доллара и евро, начавшееся в прошедшие выходные, продолжается.
На 26 ноября 2019 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2405,3801 гривен за 100 долларов. Курс евро установлен на уровне 2647,8424 гривен за 100 евро.
Курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября — 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) — 2395,0773 гривен за 100 долларов.
Минфин опубликовал курсы валют в банках и на черном рынке.
Прогнозы экспертов о ситуации на валютном рынке читайте в материале «ФАКТОВ»: «Доллар продолжает падение, несмотря на проволочки с траншем МВФ».
Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. При этом программа, по которой сейчас ведутся переговоры, может стать последней.
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