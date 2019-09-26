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В США обнародовали скандальный документ, из-за которого Трампу грозит импичмент: всплыли фамилии Богдана, Ермака и Баканова
В США обнародовали жалобу на президента Дональда Трампа за попытку нанести удар по своему политическому оппоненту Джо Байдену при посредничестве Украины. Напомним, Трамп решился выложить стенограмму разговора с Зеленским от 25 июля, поскольку противники американского президента заговорили о процедуре импичмента.
Разведывательный комитет Палаты представителей США рассекретил жалобу обличителя в отношении Трампа, сообщает «Укринформ».
По информации издания, председатель Комитета Адам Шифф назвал документ «дорожной картой» для расследования по импичменту президенту.
«Общественность имеет право видеть жалобу, а также те вещи, которые она разоблачает», — подчеркнул глава Разведывательного комитета Палаты представителей США.
Жалоба охватывает 9 страниц текста. В ней речь идет о телефонном разговоре президентов Украины и США от 25 июля. В документе, датированном 12 августа, в частности, обращается внимание на просьбу президента США открыть расследование в Украине против его политического конкурента на президентских выборах Джо Байдена.
В документе, в частности, говорится, что после разговора Зеленского и Трампа, личный адвокат президента США Руди Джулиани якобы связывался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым в частном порядке, а также ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком.
Жалоба была передана в среду, 25 сентября, вечером в Капитолий. Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и нажать на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.
Белый дом в среду под давлением Конгресса и общества согласился обнародовать стенограмму разговора между президентами Украины и США, которая подтвердила, что Трамп обращался с просьбой разобраться в ситуации с расследованием в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Позже стало известно, что автор жалобы согласился свидетельствовать перед Конгрессом.
Подробности громкого политического скандала в США читайте в статье «ФАКТОВ»: «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент».
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