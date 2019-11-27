23.87 / 24.09 26.20 / 26.57
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В НБУ сделали громкое заявление об атаке со стороны Коломойского

10:18 27 ноября 2019 14
нбу
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк Украины отреагировал на акции под своими стенами и на попытки «титушек» прорваться в здание финучреждения. В НБУ считают, что цель таких митингов — смещение нынешнего руководства Нацбанка, срыв сотрудничества с МВФ и помощь бывшим владельцам «ПриватБанка» избежать выплаты долга государству Украина.

«Мы считаем, что давление на Национальный банк осуществляет бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из ПриватБанка до национализации, — уверены в НБУ. — Цель атаки — создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ; избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства».

Лишнее подтверждение тому, что за митингами у Нацбанка может стоять Коломойский, НБУ получил 25 ноября, когда к митингующим присоединились работники «Никопольского завода ферросплавов» и других подконтрольных Коломойскому предприятий, ранее пикетировавшие офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

Из-за попыток помешать работе НБУ руководство финучреждения обратилсь в правоохранительные органы.

«Несмотря на давление, мы и в дальнейшем защищаем общую позицию государства: бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств вкладчиков и доведение банков до банкротства», — говорится в заявлении Нацбанка.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что вероятно вскоре получит назад национализированный «ПриватБанк». Международный валютный фонд пока отложил финансовую помощь Украине, требуя сначала обеспечить возвращение в «ПриватБанк» миллиардов долларов, выведенных предыдущими владельцами банка.

Фото Sergii Gorbachov/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

путин зеленский

У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского

Пенсия

Пенсия в Украине: какие нововведения ждут получателей выплат в 2020 году

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

газовая плита

В Украине введут новую систему оплаты газа: названы главные угрозы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер