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Общество и люди

«Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире решили подзаработать на цитатах Зеленского (фото)

11:03 27 ноября 2019 13
зеленский носки
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомире производители носков решили разместить на своей продукции крылатые фразы от Владимира Зеленского. Ярко-зеленые носки с президентскими цитатами уже можно купить в местном магазине чулочно-носочной продукции.

Первыми на носки попали фразы Зеленского со скандального совещания в Борисполе: «Вийди отсюда розбійник» и «Плохо чуєш мене?». Надписи было решено не исправлять, оставив авторский украинско-русский суржик.

носки

носки



Как сообщает «Житомир Онлайн», первая пробная партия «президентских» носков была небольшой — всего 50 пар. Если продукция будет пользоваться популярностью, ритейлеры готовы заказать новую коллекцию. На совещании с участием Зеленского прозвучало немало других громких фраз, достойных быть запечатленными на носках: «Щас позвоню Баканову по поводу этого черта», «Ты точно не президент», «У президента нет криминала», «Иди гуляй, экзит».

Напомним, оригинальные украинские носки с символикой городов в свое время стали хорошим подарком канадскому премьеру Джастину Трюдо. Глава правительства Канады прославился как популяризатор ярких носков с политическими намеками.

Фото zhitomir-online.com

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