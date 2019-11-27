- 11:08 Вода в озере под Киевом стала ядовито-зеленой: сеть озадачили фото
- 11:03 «Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире решили подзаработать на цитатах Зеленского
- 10:45 Рябошапка уволил прокурора Кулика
- 10:36 «Барселона» – «Боруссия» Д: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов
- 10:29 Популярный актер и модель потерял сознание на съемках и умер в 35 лет
- 10:29 «Мальме» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 10:28 Пришлось «резать» фуру: на границе с Беларусью разоблачили находчивого контрабандиста
- 10:26 «Своей стране гадит, забирая деньги»: в скандал с Ротару втянули Пугачеву
- 10:20 Земля и азартные игры потянули рейтинг Зеленского вниз, — соцопрос
- 10:19 В НБУ сделали громкое заявление об атаке со стороны Коломойского
- 10:02 «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 09:55 Здесь была вода: в сети показали фото новой катастрофы в Крыму
«Выйди отсюда, разбойник»: в Житомире решили подзаработать на цитатах Зеленского (фото)
В Житомире производители носков решили разместить на своей продукции крылатые фразы от Владимира Зеленского. Ярко-зеленые носки с президентскими цитатами уже можно купить в местном магазине чулочно-носочной продукции.
Первыми на носки попали фразы Зеленского со скандального совещания в Борисполе: «Вийди отсюда розбійник» и «Плохо чуєш мене?». Надписи было решено не исправлять, оставив авторский украинско-русский суржик.
Как сообщает «Житомир Онлайн», первая пробная партия «президентских» носков была небольшой — всего 50 пар. Если продукция будет пользоваться популярностью, ритейлеры готовы заказать новую коллекцию. На совещании с участием Зеленского прозвучало немало других громких фраз, достойных быть запечатленными на носках: «Щас позвоню Баканову по поводу этого черта», «Ты точно не президент», «У президента нет криминала», «Иди гуляй, экзит».
Напомним, оригинальные украинские носки с символикой городов в свое время стали хорошим подарком канадскому премьеру Джастину Трюдо. Глава правительства Канады прославился как популяризатор ярких носков с политическими намеками.
Фото zhitomir-online.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...