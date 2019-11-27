Вода в озере под Киевом стала ядовито-зеленой: сеть озадачили фото

Общество и люди

В сеть выложили фотографии озера в Горенке (Киевская область), вода в котором приобрела ярко зеленый цвет. Ранее в Киеве позеленела река Дарница, куда из-за повреждения на теплотрассе попал зеленый красящий агент.

«Озеро в Горенке, улица Шевченко», — написала в соцсетях местная жительница Александра Правик, выложившая фотографии озера в группе «Горенка» в Fasebook.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, не пришли к единому мнению о том, что стало причиной изменения цвета воды. Одни сетовали на теплую осень и водоросли, другие же утверждали, что на улице давно холодно, и что во всем виноваты ядовитые сбросы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове вода в реке Уды сменила цвет на грязно-коричневый и стала похоже на гнилое болото из-за отходов коксового завода.

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