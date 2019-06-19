- 17:54 Смерть Тымчука: в полиции раскрыли подробности о версиях трагедии
- 17:51 Бывший клуб Ярмоленко купил чемпиона мира за 38 млн евро
- 17:47 Поиски 11-летней девочки под Одессой: в полиции сделали тревожное заявление
- 17:38 Зеленский назначил представителей Украины в подгруппах ТКГ
- 17:37 В Одессе иностранец устроил стрельбу на пляже
- 17:22 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 20 — 26 июня
- 17:15 В Харькове вода в реке окрасилась в оранжевый цвет: в сети показали видео
- 17:06 Обнародование имен подозреваемых в деле MH17 приближает Россию к наказанию, — Порошенко
- 17:01 «Я вырос в бедной семье и ценю, что имею сейчас»: основатель «Таврийских Игр» отметил 55-летие
- 16:56 После сериала «Чернобыль» туристы массово едут в зону отчуждения: опубликовано видео очередей на КПП
- 16:34 Одного из подозреваемых по делу MH17 могли убить, — BBC
- 16:21 "Убил отца": на курорте в Турции арестовали украинца
В Харькове вода в реке окрасилась в оранжевый цвет: в сети показали видео
Река Уды в Харькове превратилась в грязное гнилое болото из-за отходов коксового завода, расположенного в юго-западной части города. Напомним, на днях в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала цистерна с ядохимикатами.
Есть предположение, что в харьковский приток Донца — Уды — отравленные стоки от гашения коксовых печей в огромных количествах выливаются прямо из-под ограды местного коксового завода, из выведенных за ограду сливных труб отходы попадают по прорытым канавам прямо в реку.
Видео умирающей речки опубликовал в Facebook ресурс ХС • Харьков.
В соцсети так прокомментировали ролик:
«Славная речка! Была, наверное декоммунизировали».
«А где же экологическая служба? Усрали все реки».
«Кошмар… По-моему, в последние пару месяцев коксохим активизировался. Выбросы в воздух пару недель назад были такие сильные, что окно в районе завода Шевченко было невозможно открыть».
«Так с ней уже лет двадцать на моей памяти хана. Она даже зимой не замерзает».
Стало известно о серьезном загрязнении воды в Черном море в районе Одессы и Одесской области. В последние дни на пляжи Одессы выбрасывает мертвых дельфинов. Есть версия о том, что причиной смерти животных может быть «неестественно зеленая, практически ядовитая вода в Черном море».
«ФАКТЫ» также сообщали, на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..