Украина

В Харькове вода в реке окрасилась в оранжевый цвет: в сети показали видео

Река Уды в Харькове превратилась в грязное гнилое болото из-за отходов коксового завода, расположенного в юго-западной части города. Напомним, на днях в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала цистерна с ядохимикатами.

Есть предположение, что в харьковский приток Донца — Уды — отравленные стоки от гашения коксовых печей в огромных количествах выливаются прямо из-под ограды местного коксового завода, из выведенных за ограду сливных труб отходы попадают по прорытым канавам прямо в реку.

Видео умирающей речки опубликовал в Facebook ресурс ХС • Харьков.

В соцсети так прокомментировали ролик:

«Славная речка! Была, наверное декоммунизировали».

«А где же экологическая служба? Усрали все реки».

«Кошмар… По-моему, в последние пару месяцев коксохим активизировался. Выбросы в воздух пару недель назад были такие сильные, что окно в районе завода Шевченко было невозможно открыть».

«Так с ней уже лет двадцать на моей памяти хана. Она даже зимой не замерзает».

Стало известно о серьезном загрязнении воды в Черном море в районе Одессы и Одесской области. В последние дни на пляжи Одессы выбрасывает мертвых дельфинов. Есть версия о том, что причиной смерти животных может быть «неестественно зеленая, практически ядовитая вода в Черном море».

«ФАКТЫ» также сообщали, на каком месте находится Украина в рейтинге стран с самым чистым и самым грязным воздухом.

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