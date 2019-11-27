Мир

Бывший ведущий популярной во всем мире британской телепрограммы «Top Gear» Джереми Кларксон накануне запуска очередного сезона другого автомобильного телешоу — The Grand Tour, резко высказался о 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. Кларксон заявил, что она «убила автомобильные шоу», настроив молодежь против машин и заставив представителей своего поколения думать, что «автомобили — это зло». По словам Джереми, люди моложе 25 лет не интересуются этой тематикой — и все из-за Тунберг.

«Она идиотка», — заявил Кларксон в интервью изданию The Sun. «Ходить кругом и говорить, что мы все умрем — это ничего не решит, моя дорогая», — обратился он к Грете. А соведущий Джереми Ричард Хаммонд сказал, что вынужден признать правоту коллеги.

Ранее Джереми Кларксон уже делал нападки на Тунберг, называя ее «испорченным балованным ребенком» и призывая «стать хорошей девочкой и заткнуться». А ее речь в ООН британский телеведущий охарактеризовал, как «подростковую истерику».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года, популярность которого резко возросла под влиянием Греты Тунберг.



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