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Экс-ведущий «Top Gear» Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой, убившей автомобильные шоу» (фото)
Бывший ведущий популярной во всем мире британской телепрограммы «Top Gear» Джереми Кларксон накануне запуска очередного сезона другого автомобильного телешоу — The Grand Tour, резко высказался о 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. Кларксон заявил, что она «убила автомобильные шоу», настроив молодежь против машин и заставив представителей своего поколения думать, что «автомобили — это зло». По словам Джереми, люди моложе 25 лет не интересуются этой тематикой — и все из-за Тунберг.
«Она идиотка», — заявил Кларксон в интервью изданию The Sun. «Ходить кругом и говорить, что мы все умрем — это ничего не решит, моя дорогая», — обратился он к Грете. А соведущий Джереми Ричард Хаммонд сказал, что вынужден признать правоту коллеги.
Ранее Джереми Кларксон уже делал нападки на Тунберг, называя ее «испорченным балованным ребенком» и призывая «стать хорошей девочкой и заткнуться». А ее речь в ООН британский телеведущий охарактеризовал, как «подростковую истерику».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года, популярность которого резко возросла под влиянием Греты Тунберг.
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