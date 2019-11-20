Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Мир

Сторонники теорий о паранормальных и загадочных явлений пришли к выводу, что знаменитая шведская школьница Грета Тунберг — путешественница во времени.

В архивах Университета Вашингтона обнаружили фотографию, на которой слева изображена девочка-подросток, которая выглядит точной копией 16-летней Греты. Как сообщает британская газета The Sun, фото было сделано на канадской территории Юкон примерно в 1898 году.

«Она — путешественница во времени, которая прибыла к нам с предупреждением о будущем. Это единственное объяснение», «Одно лицо. Это прямо пугает!», «Удивительное сходство» — писали комментаторы в соцсети Twitter о двойнике Греты.

Экоактивистка Тунберг, которая происходит из актерской семьи, прославилась после того, как в возрасте 15 лет начала протестовать возле здания шведского парламента, призывая к незамедлительным действия по борьбе с изменением климата. Девушке, выступавшей в ООН, даже прочили Нобелевскую премию мира, хотя она ей так и не досталась. Зато у нее есть множество других наград. В 2019 году у себя на родине в Швеции она была провозглашена «Женщиной года». Американский журнал Time в 2018 году называл ее в числе самых влиятельных подростков мира, а в 2019-м году — в числе 100 наиболее влиятельных людей планеты. В октябре 2019 года она также попала в список «100 влиятельных и вдохновляющих женщин 2019 года» по версии Би-би-си.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хакеры вмешались в работу одесского аэропорта, поиздевавшись над Гретой Тунберг.

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