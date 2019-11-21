Эффект Греты Тунберг: Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

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Оксфордский словарь, один из самых известных и крупных академических словарей английского языка, традиционно назвал «главное слово года». В 2019 году им стало словосочетание «climate emergency», которое можно перевести, как «чрезвычайная климатическая ситуация». Частота его использования увеличилась примерно в сто раз.

Словарь дает определение этому выражению, как «ситуация, которая требует экстренных мер для того, чтобы уменьшить или остановить изменение климата и избежать потенциально необратимого ущерба для окружающей среды, к которому оно может привести».

В 2019 году с число финалистов среди претендентов на слово года попали и другие словосочетания, связанные с климатом — в том числе,

climate action («действия по борьбе с изменением климата»), climate crisis («климатический кризис»), climate denial («отрицание изменений климата») и другие.

Ранее британский толковый словарь Collins English Dictionary назвал словом года выражение climate strike («климатическая забастовка»).

Своими климатическими забастовками прославилась шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, которая призывает к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. В 15 лет начала по пятницам протестовать возле здания шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». Ее почин подхватили по всему миру.

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