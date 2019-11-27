«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Шоу-бизнес

О неожиданном пополнении рассказали в творческой семье продюсера Потапа (Алексея Потапенко) — участник группы MOZGI Дядя Вадя во второй раз стал отцом.

Радостное событие ожидалось в 2020 году. Об этом артист ранее рассказывал прессе.

Но ребенок не стал ждать следующего года и появился на свет. «Эмоции меня переполняли настолько, что вчера я так и не смог уснуть. Родилась девочка. Вес — 3300 г, рост — 52 см. Жена рожала в обычном киевском роддоме. Дочь увидел сразу после родов, у нее очень пронзительный голосок. Я счастлив безгранично», — признался дважды отец.

Кстати, ранее артист заявлял, что малышку назовут Ариной, если будет кричать, а если спать — Соней.

Напомним, ранее звезда шоу «Мамахохотала» Аня Гресь показала фото малыша, которого родила от нардепа Романа Грищука.

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