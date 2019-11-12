В семье Потапа ждут пополнения

Шоу-бизнес

В большой творческой семье Потапа, который ранее рассказал о жизни с Настей Каменских после свадьбы, ожидается пополнение. Отцом снова станет участник группы MOZGI Дядя Вадя.

«В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с супругой ожидаем рождение ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году», — неожиданно раскрыл семейную тайну Дядя Вадя за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» канала «Украина». На вопрос, что он ждет от будущего года, музыкант неожиданно разоткровенничался.

Это будет второй ребенок в семье артиста. С женой они воспитывают старшего сына. Дядя Вадя раскрыл пол будущего ребенка — они ждут девочку и даже приготовили два варианта имени, предложенные сыном.

«Он спросил — а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время — Соня, Софочка», — поделился артист.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Наталка Карпа в 38 лет впервые станет мамой. Певица готовится к родам и рассказывает о своих ощущениях.

Периодически появляются слухи о беременности Насти Каменских. Певица устала опровергать домыслы, она заверила, как только это произойдет, обязательно поделится радостной новостью.

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