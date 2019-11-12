- 11:57 «Лжец и манипулятор»: ветеран АТО жестко осадил пророссийского журналиста на львовском ТВ
- 11:55 У Зеленского и Путина отреагировали на заявление Назарбаева о встрече президентов
- 11:53 Газ для населения подорожал: что будет с ценами на отопление и горячую воду
- 11:40 Тренер «Зважених та щасливих» стал судьей «Танцев со звездами»: что произошло
- 11:40 Морковь по-корейски, легкий рецепт, вкусно и быстро
- 11:39 В "Женском Квартале" подшутили над Поплавским
- 11:28 Никого не боится: пьяный дебошир избил женщин в магазине на Буковине
- 11:27 Свободолюбивого кота посадили в одиночную камеру за то, что выпускает на волю других кошек приюта
- 11:19 От болезни, полученной в плену террористов, умер боец ВСУ
- 11:10 ДТП с пятью погибшими на трассе Киев — Ягодин: виновнику вынесли приговор
- 11:00 Вся в жутких синяках: Леся Никитюк пожаловалась на жизнь
- 11:00 Журналисты нашли у Дубинского и его семьи 24 квартиры и 17 автомобилей: он назвал это заказом «врагов»
В семье Потапа ждут пополнения
В большой творческой семье Потапа, который ранее рассказал о жизни с Настей Каменских после свадьбы, ожидается пополнение. Отцом снова станет участник группы MOZGI Дядя Вадя.
«В следующем году я ожидаю пополнения в своей семье. Мы с супругой ожидаем рождение ребенка, это очень важное событие для нас в 2020 году», — неожиданно раскрыл семейную тайну Дядя Вадя за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» канала «Украина». На вопрос, что он ждет от будущего года, музыкант неожиданно разоткровенничался.
Это будет второй ребенок в семье артиста. С женой они воспитывают старшего сына. Дядя Вадя раскрыл пол будущего ребенка — они ждут девочку и даже приготовили два варианта имени, предложенные сыном.
«Он спросил — а можно так, чтобы сначала не называть? Если она будет кричать, когда родится, мы назовем ее Арина, а если будет спать все время — Соня, Софочка», — поделился артист.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Наталка Карпа в 38 лет впервые станет мамой. Певица готовится к родам и рассказывает о своих ощущениях.
Периодически появляются слухи о беременности Насти Каменских. Певица устала опровергать домыслы, она заверила, как только это произойдет, обязательно поделится радостной новостью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...