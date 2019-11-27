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Девять тысяч жителей Днепропетровщины остались без воды и тепла: СМИ назвали причину
Как передает «Днепр Вечерний», 9000 жителей поселков Гвардейское и Черкасское Днепропетровской области остались без воды и отопления. При этом в Черкасском расположена 93-я военная бригада и она тоже осталась без воды.
По данным «ДВ», пока областная власть не может решить вопрос с водой и отоплением, люди самостоятельно роют скважины и каждый день тратят крупные суммы, чтобы обеспечить себя питьевой покупной водой. Температура в домах этих населенных пунктов не превышает 8 градусов тепла. В частности, отопление было отключено в школе Гвардейского.
«У нас в школе учится 450 детей. Сейчас абсолютно все находятся на дистанционном обучении, самостоятельно изучая материал дома. Школьники приходят, берут задание на дом, и все усваивают сами. Детям сложно будет учиться, когда в голове одна мысль о том, что очень холодно. В холле школы + 4 градуса, в кабинетах — + 6−10», — рассказала заместитель директора общеобразовательной школы в Гвардейском Светлана Марковна.
По словам местных жителей, власти области обещают отремонтировать водовод весной следующего года.
«За два-три месяца сделаем проектную документацию на новый водопровод. Его длина составит 15 километров», — такое обещание дал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Но, как выяснили местные журналисты, еще в начале 2019 года был разработан проект строительства нового водовода Вольное — Гвардейское. А также был проведен тендер в Prozorro и заключены договора с победителем на строительство водовода. Согласно этому договору, пуск первой очереди должен был состояться в текущем году. Тогда же первое финансирование из облгосадминистрации и Фонда регионального развития поступило на казначейские счета. То есть люди уже в декабре могли иметь воду и тепло.
«Но тут произошла смена власти, пришел новый губернатор. Фирма-подрядчик вместо предоплаты получила ультиматум — откажитесь от договора, теперь новые фирмы (естественно, лояльные к новой власти) будут делать эти работы. В итоге мы имеем ситуацию, когда подрядчик, честно выигравший тендер, не может закончить работы, хотя деньги на них выделены и лежат на счетах казначейства, новая областная власть играет в свои подковерные игры, пытаясь протащить „свои“ фирмы, и раздает обещания, а в заложниках без воды и тепла оказались 9000 людей. И пока губернатор в своем теплом кабинете строит планы на несколько месяцев вперед, люди не знают, переживут ли они эту зиму, ведь настоящие морозы еще впереди», — пишет издание.
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