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Происшествия

Изнасиловал женщину возле вокзала: названы приметы преступника, промышляющего на Виннитчине

12:38 27 ноября 2019 387
Полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Возле железнодорожного вокзала города Крыжополь Винницкой области изнасиловали 49-летнюю женщину. Полицейские устанавливают всех возможных очевидцев и свидетелей нападения. Ранее в Киеве прямо на улице изнасиловали мужчину.

Преступление в Крыжополе произошло поздно вечером, и преступнику удалось скрыться. Нацполиция Винницкой области сообщает, что правоохранители проводят комплекс оперативных и розыскных мероприятий.

Приметы подозреваемого: среднего телосложения, возраст 30−35 лет, рост около 175 см, был одет в темную куртку с капюшоном.

Преступнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области обычно сетевое знакомство закончилось жестоким изнасилованием. Двое парней пригласили на арендованную квартиру 16-летнюю девушку, с собой они взяли спиртные напитки и около 200 презервативов.

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