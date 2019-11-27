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Изнасиловал женщину возле вокзала: названы приметы преступника, промышляющего на Виннитчине
Возле железнодорожного вокзала города Крыжополь Винницкой области изнасиловали 49-летнюю женщину. Полицейские устанавливают всех возможных очевидцев и свидетелей нападения. Ранее в Киеве прямо на улице изнасиловали мужчину.
Преступление в Крыжополе произошло поздно вечером, и преступнику удалось скрыться. Нацполиция Винницкой области сообщает, что правоохранители проводят комплекс оперативных и розыскных мероприятий.
Приметы подозреваемого: среднего телосложения, возраст 30−35 лет, рост около 175 см, был одет в темную куртку с капюшоном.
Преступнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области обычно сетевое знакомство закончилось жестоким изнасилованием. Двое парней пригласили на арендованную квартиру 16-летнюю девушку, с собой они взяли спиртные напитки и около 200 презервативов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!