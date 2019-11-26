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Алкоголь и около 200 презервативов: на Черкасщине изнасиловали студентку-первокурсницу (видео)
В Черкасской области двое парней изнасиловали 16-летнюю девушку, с которой познакомились в интернете. Ранее в Киеве на улице изнасиловали мужчину.
В Уманском районе парни арендовали квартиру (для чего взяли ссуду в банке) и пригласили девушку.
В сюжете ICTV говорится, что с собой молодые люди, кроме алкоголя, прихватили около 200 презервативов. После употребления спиртного, один из парней превратился в жестокого маньяка.
Первокурсница, которая согласилась провести вечер в компании двух незнакомцев, утром в слезах позвонила родителям и сообщила о том, что с ней произошло.
Полиция оперативно установила личность насильника. Им оказался 18-летний житель Уманского района. В насилии парень сознался. Его 24-летнему другу придется погашать кредит, который они взяли на гулянку.
Если вину насильника докажут, то он может провести за решеткой около пяти лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», 25 ноября в Одессе арестовали 53-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней приемной дочери.
Напомним, в Одессе завершено расследование в отношении Николая Тарасова — подозреваемого в зверском убийстве и попытке изнасилования 11-летней Даши Лукьяненко. В суд направлен обвинительный акт. Тарасова обвиняют сразу по четырем статьям, в том числе и в попытке изнасилования.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..