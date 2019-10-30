Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину

Происшествия

В Киеве на Троещине в районе улицы Бальзака изнасиловали мужчину. Пострадавший был обнаружен на улице в бессознательном состоянии и наполовину раздетым: брюки и нижнее белье пропали. Мужчине вызвали «скорую», бригада доставила пострадавшего в реанимацию.

После того, как пациент очнулся, он не смог ничего вспомнить о случившемся. Симптомы у пострадавшего напоминали последствия встречи с клофелинщиками-профессионалами. Экспертиза показала, что гражданин сначала употреблял алкоголь, а потом подвергся насилию. Как сообщает Информатор, без сознания пострадавший провел больше суток и пришел в себя только к полудню 30 октября.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду клофелинщиков, которые подыскивали себе жертву в кафе и ресторанах, втирались в доверие и подмешивали в напиток сильнодействующие средства. Жертвы обычно теряли сознание и на следующий день не могли ни вспомнить приметы неожиданно появившихся «приятелей», ни восстановить в памяти всю цепочку событий прошедшего дня.



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