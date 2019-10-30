- 20:43 «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 20:41 Три клуба первой и второй лиг вышли в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзоры матчей
- 20:39 «Динамо» — «Шахтер» — 1:0: онлайн-трансляция матча Кубка Украины, видео гола
- 20:30 Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
- 20:26 Из-за «детского» скандала в Одессе полетели первые головы
- 20:04 «Ливерпуль» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча Кубка английской лиги
- 19:59 В Украине отменят бумажные больничные: что об этом известно
- 19:53 В Instagram и Facebook произошел масштабный сбой
- 19:40 Королевский яблочный мусс: легкий рецепт
- 19:39 Согреют зимой: с начала года ТЭС ДТЭК отпустили 24 млрд кВт-ч в энергосистему Украины
- 19:34 Стало известно, почему в зоне ООС на Донбассе ввели «желтый» режим
- 19:23 В Харькове полицейские ездили за рулем угнанного авто: история получила продолжение
Лежал без сознания: в Киеве посреди улицы изнасиловали мужчину
В Киеве на Троещине в районе улицы Бальзака изнасиловали мужчину. Пострадавший был обнаружен на улице в бессознательном состоянии и наполовину раздетым: брюки и нижнее белье пропали. Мужчине вызвали «скорую», бригада доставила пострадавшего в реанимацию.
После того, как пациент очнулся, он не смог ничего вспомнить о случившемся. Симптомы у пострадавшего напоминали последствия встречи с клофелинщиками-профессионалами. Экспертиза показала, что гражданин сначала употреблял алкоголь, а потом подвергся насилию. Как сообщает Информатор, без сознания пострадавший провел больше суток и пришел в себя только к полудню 30 октября.
Напомним, ранее в Киеве задержали банду клофелинщиков, которые подыскивали себе жертву в кафе и ресторанах, втирались в доверие и подмешивали в напиток сильнодействующие средства. Жертвы обычно теряли сознание и на следующий день не могли ни вспомнить приметы неожиданно появившихся «приятелей», ни восстановить в памяти всю цепочку событий прошедшего дня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»