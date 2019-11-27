Мир

Трампа пригласили в Конгресс на слушания по его импичменту: что об этом известно

В начале декабря в Конгрессе США возобновятся открытые слушания в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Во вторник, 26 ноября, стало известно, что председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер отправил президенту письмо с приглашением принять участие в слушаниях 4 декабря. При этом конгрессмен-демократ отметил, что подобное приглашение является привилегией и знаком вежливости со стороны Конгресса. Напомним, недавно стало известно, что решение о «заморозке» военной помощи Украине было принято вечером 25 июля, в тот самый день, когда состоялась телефонная беседа Трампа и Зеленского.

В письме в частности говорится: «Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента. Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите об этом комитету как можно скорее».

Трамп пока конкретного ответа не дал. Ранее он не исключал, что даст показания в Конгрессе. Однако речь шла о той стадии, когда процедура импичмента может перейти из Палаты представителей в Сенат. Тем не менее ряд советников Трампа считают, что ему может быть выгодным участие в слушаниях в нижней палате Конгресса, поскольку президент лично сможет задать вопросы свидетелям.

Трамп между тем курсирует в последние дни ноября между Флоридой и Вашингтоном. Во вторник, 26 ноября, он встречался во Флориде со своими сторонниками. На митинге американский лидер заявил, что запущенная демократами процедура импичмента ударит по ним самим, поскольку поможет ему победить на президентских выборах в 2020 году.

В тот же день Трамп вернулся в Вашингтон, чтобы принять участие в традиционной процедуре помилования индеек в канун Дня благодарения. Национальный праздник в этом году пришелся на 28 ноября.

Индеек доставили в столицу США с фермы, находящейся в штате Северная Каролина. Птиц, которые предназначались для праздничного стола в Белом доме, зовут Хлеб и Масло. После того, как Трамп помиловал их, индейки будут жить спокойно и счастливо до конца своих дней.

На шутливой церемонии в Белом доме присутствовала и первая леди. Мелания Трамп была одета в замшевое пальто от Burberry и такие же сапоги на высоком каблуке. Президент по традиции шутил, отпустив пару шпилек в адрес демократов. Обыграв то, что в английском языке слова «индейка» и «Турция» пишутся и звучат одинаково — Turkey, президент заявил, что демократы теперь наверняка снова подвергнут его критике, за то, что он слишком мягок с Турцией.

Затем Трамп отметил, что Хлеб и Масло ведут себя очень спокойно. Их не напугали ни возможность оказаться на праздничном столе, ни «повестки от Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг». Шифф возглавляет комитет Палаты представителей по разведке. Этот влиятельный демократ председательствует на открытых слушаниях в рамках процедуры импичмента. Возможно, в этой шутке Трампа содержится намек на то, что президента не испугало приглашение принять участие в слушаниях 4 декабря.

Помиловав индеек, Трамп, его супруга и их сын полетели во Флориду. Они собираются провести весь длинный уик-энд (американцы отдыхают четыре дня в связи с Днем благодарения) в Мар-а-Лаго. Этот фешенебельный частный курорт с гольф-клубом принадлежит Трампу.

Туда на праздник обычно съезжаются все дети и внуки Дональда, в том числе старшая дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Журналисты обратили внимание на то, что два предыдущих года президентства Трампа Иванка и Джаред, которые являются официальными советниками главы государства, а также трое их детей, присутствовали на помиловании индеек. В этот раз их почему-то не было.

Еще одна интересная деталь привлекла внимание СМИ: 13-летний Бэррон Трамп уже перерос своего отца! Рост Дональда Трампа — 190,5 сантиметра. Бэррон явно выше на пару сантиметров. Временами казалось, что подросток просто нависает над своим отцом-президентом. Рост Мелании — 180 сантиметров. Она была на высоких каблуках, но все равно оказалась ниже сына.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дональд Трамп принял в Белом доме служебную собаку по кличке Конан. Пса породы малинуа чествовали за важную роль в ликвидации лидера группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.



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