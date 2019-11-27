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Украина

Зеленский встретился с президентом Литвы: о чем удалось договориться

13:18 27 ноября 2019 10
зеленский науседа
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский 27 ноября находится в Литве. Вместе с главой Литовской Республики Гитанасом Науседой была подписана совместная декларация. Она предполагает взаимное признание электронных транзакций и признание электронных идентифицирующих документов. Стороны договорились, что будут постепенно устранять барьеры, мешающие трансграничным е-контрактам и е-счетам.

Еще одним подписанным документом стала декларация о сотрудничестве в кибербезопасности. Стороны договорились, как будут оповещать друг друга и совместно реагировать в случае масштабных международных кибератак. В планах у сторон совместные учения по кибербезопасности.

Перед встречей «Нормандской четверки» президент Литвы пожелал Зеленскому не соглашаться на невыгодные для Украины уступки на встрече с Путиным.

Напомним, накануне Зеленский посетил Эстонию и получил от президента подарок с намеком.

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