- 16:35 Подозревают в сотрудничестве с боевиками «ДНР»: заммэра Славянска отправили под домашний арест
- 16:25 На Черкасчине задержали хакеров во главе с россиянином: «бомбили» электронные платежные системы на миллионы долларов
- 16:19 Суд принял решение по аресту топ-чиновника Киевской таможни
- 16:19 В армии отменили ефрейторов и прапорщиков: какие воинские звания вводятся взамен
- 16:10 Двух южнокорейских певцов-красавчиков посадили за групповое изнасилование пьяных женщин
- 16:06 На Днепропетровщине водитель врезался в полицейский автомобиль и напал на патрульного
- 16:01 Лондонский «Арсенал» после кошмарной серии без побед уволил главного тренера
- 16:00 Днепропетровская ОГА заявила о реконструкции 20 социальных объектов
- 15:47 Гибель подростка Дениса Чаленко в Прилуках: в деле наметился новый поворот
- 15:46 День ангела Григория: красивые поздравления, открытки, смс
- 15:37 Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака
- 15:29 Под Харьковом воры устроили взрыв в здании лицея: фото и видео с места происшествия
День ангела Григория: красивые поздравления, открытки, смс
В субботу, 30 ноября, свой День ангела отмечают Григории. Именно в этот день отмечается память святителя Григория Чудотворца, жившего в третьем веке в Малой Азии.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.
В свой календарик мы праздник запишем:
День именин у тебя, дорогой.
Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,
Радость и смех пусть пребудут с тобой.
Пусть от беды отведет тебя ангел,
В разных делах пусть настигнет успех.
Сбудется все, что для счастья лишь надо,
В доме звучит всегда дружеский смех.
***
Гриша, пускай в этот светлый денек
Радость в душе твоей ярко сияет!
В глазах пусть горит заводной огонек
И сбудется все, чего сердце желает!
Всегда будь силен, активен, здоров,
Желаю тебе улыбаться почаще!
От счастья взлетай выше всех облаков
И будь всегда искренним и настоящим!
***
Быть завоевателем желаю
Новых в жизни территорий,
Расширяй свой горизонт,
Умный, добрый мой Григорий.
За мечтой иди с улыбкой,
В сердце береги любовь,
Не страшат пускай ошибки,
Страсть пускай волнует кровь.
Будут пусть друзья опорой,
Тылом — верная семья,
Жить в гармонии с собою
Пожелаю тебе я.
***
С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
***
Григорию любви и счастья
В День ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей —
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться —
Пускай во всем тебе везет!
***
Григорий, в именины светлые
Тебя поздравлю я тепло!
Пусть воплотятся сны заветные,
Чтобы во всем тебе везло!
Желаю самых ярких праздников,
Пуст будет легким путь к мечтам!
Всего хорошего, прекрасного,
Чего ты только хочешь сам!
Напомним, что 30 ноября также отмечают Всемирный день домашних животных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!