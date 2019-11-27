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Общество и люди

День ангела Григория: красивые поздравления, открытки, смс

15:46 29 ноября 2019 75
День Григория
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 30 ноября, свой День ангела отмечают Григории. Именно в этот день отмечается память святителя Григория Чудотворца, жившего в третьем веке в Малой Азии.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.

День Григория

В свой календарик мы праздник запишем:
День именин у тебя, дорогой.
Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,
Радость и смех пусть пребудут с тобой.
Пусть от беды отведет тебя ангел,
В разных делах пусть настигнет успех.
Сбудется все, что для счастья лишь надо,
В доме звучит всегда дружеский смех.

День Григория

***
Гриша, пускай в этот светлый денек
Радость в душе твоей ярко сияет!
В глазах пусть горит заводной огонек
И сбудется все, чего сердце желает!

Всегда будь силен, активен, здоров,
Желаю тебе улыбаться почаще!
От счастья взлетай выше всех облаков
И будь всегда искренним и настоящим!

День Григория
***
Быть завоевателем желаю
Новых в жизни территорий,
Расширяй свой горизонт,
Умный, добрый мой Григорий.

За мечтой иди с улыбкой,
В сердце береги любовь,
Не страшат пускай ошибки,
Страсть пускай волнует кровь.

Будут пусть друзья опорой,
Тылом — верная семья,
Жить в гармонии с собою
Пожелаю тебе я.

День Григория
***
С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.

***
Григорию любви и счастья
В День ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей —
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться —
Пускай во всем тебе везет!

День ангела

***
Григорий, в именины светлые
Тебя поздравлю я тепло!
Пусть воплотятся сны заветные,
Чтобы во всем тебе везло!
Желаю самых ярких праздников,
Пуст будет легким путь к мечтам!
Всего хорошего, прекрасного,
Чего ты только хочешь сам!

Напомним, что 30 ноября также отмечают Всемирный день домашних животных.

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