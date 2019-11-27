День ангела Григория: красивые поздравления, открытки, смс

Общество и люди

В субботу, 30 ноября, свой День ангела отмечают Григории. Именно в этот день отмечается память святителя Григория Чудотворца, жившего в третьем веке в Малой Азии.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинников.

В свой календарик мы праздник запишем:

День именин у тебя, дорогой.

Счастья, здоровья тебе, милый Гриша,

Радость и смех пусть пребудут с тобой.

Пусть от беды отведет тебя ангел,

В разных делах пусть настигнет успех.

Сбудется все, что для счастья лишь надо,

В доме звучит всегда дружеский смех.

***

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает!

Всегда будь силен, активен, здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!



***

Быть завоевателем желаю

Новых в жизни территорий,

Расширяй свой горизонт,

Умный, добрый мой Григорий.

За мечтой иди с улыбкой,

В сердце береги любовь,

Не страшат пускай ошибки,

Страсть пускай волнует кровь.

Будут пусть друзья опорой,

Тылом — верная семья,

Жить в гармонии с собою

Пожелаю тебе я.



***

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

***

Григорию любви и счастья

В День ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей —

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться —

Пускай во всем тебе везет!

***

Григорий, в именины светлые

Тебя поздравлю я тепло!

Пусть воплотятся сны заветные,

Чтобы во всем тебе везло!

Желаю самых ярких праздников,

Пуст будет легким путь к мечтам!

Всего хорошего, прекрасного,

Чего ты только хочешь сам!

Напомним, что 30 ноября также отмечают Всемирный день домашних животных.

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