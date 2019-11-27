- 14:58 Скоро машины угонять будут: в сети показали видео с малолетней воровкой в Киеве
- 14:42 Голая подруга Жанны Фриске взбудоражила сеть
- 14:41 Рождественский пост 2019: открытки, поздравления, стихи, смс
- 14:40 Санкции в действии: в России ликвидируют компанию, причастную к поставкам турбин Siemens в Крым
- 14:40 Вымогали деньги у своих жертв: в Днепре задержали вооруженную банду
- 14:36 Помощь семьям пленных будет назначаться по-новому: что изменилось
- 14:28 Старушка, носилки которой при эвакуации вертолетом крутило с бешеной скоростью, требует два миллиона долларов
- 14:09 Загадочную Веру Брежневу заподозрили в беременности
- 14:08 На Донбассе кураторы из России довели до самоубийства "молодое пополнение", — офицер ВСУ
- 13:52 Встреча «нормандской четверки»: Путин потребует от Зеленского прямых переговоров с боевиками «ДНР» и «ЛНР»
- 13:34 «Сумно, сумно, аж за край»: Игорь Кондратюк резко высказался о скандале вокруг Ротару
- 13:32 Все еще секс-бомба: 52-летняя Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике
Помощь семьям пленных будет назначаться по-новому: что изменилось
В Украине вводятся новые правила назначения помощи бывшим пленникам, а также семьям тех, кто все еще находится в плену в России либо на оккупированных территориях. Такое решение было принято на заседании правительства.
Изменения предполагают, что родственники пленных, а также освобожденные из плена смогут обращаться за денежной помощью не единоразово, а ежегодно. Об этом сообщило Министерство временно оккупированных территорий.
Кроме того, предполагается, что специальная комиссия будет решать вопрос с правовой, медицинской и социальной помощью таким лицам, а также с возмещением семьям расходов на поездки к лишенным свободы родственникам.
Напомним, после захвата Россией украинских моряков в Черном море семьям военнопленных были выплачены по 100 тысяч гривен.
Ранее омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму удерживаются 113 украинцев. Кроме того, есть и третий список узников — лица, удерживаемые боевиками на оккупированном Донбассе. Президент обещал, что все три списка будут обсуждаться на встрече с Путиным в Нормандском формате.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..