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Украина

Помощь семьям пленных будет назначаться по-новому: что изменилось

14:36 27 ноября 2019 21
тюрьма
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине вводятся новые правила назначения помощи бывшим пленникам, а также семьям тех, кто все еще находится в плену в России либо на оккупированных территориях. Такое решение было принято на заседании правительства.

Изменения предполагают, что родственники пленных, а также освобожденные из плена смогут обращаться за денежной помощью не единоразово, а ежегодно. Об этом сообщило Министерство временно оккупированных территорий.

Кроме того, предполагается, что специальная комиссия будет решать вопрос с правовой, медицинской и социальной помощью таким лицам, а также с возмещением семьям расходов на поездки к лишенным свободы родственникам.

Напомним, после захвата Россией украинских моряков в Черном море семьям военнопленных были выплачены по 100 тысяч гривен.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что в тюрьмах РФ, а также в изоляторах в оккупированном Крыму удерживаются 113 украинцев. Кроме того, есть и третий список узников — лица, удерживаемые боевиками на оккупированном Донбассе. Президент обещал, что все три списка будут обсуждаться на встрече с Путиным в Нормандском формате.

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