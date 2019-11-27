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В России восьмилетняя девочка покончила с собой, когда мать нашла ее переписку с мужчиной

В Москве покончила с собой восьмилетняя девочка. Это произошло после того, как ее как мать обнаружила у дочки в телефоне переписку со взрослым мужчиной. Как сообщает издание «Комсомольская правда», 37-летняя женщина рассказала, что за несколько часов до трагедии взяла смартфон дочери, чтобы проверить, какие сайты она посещает. Она говорит, что это было «обычной процедурой», которая повторялась регулярно. Но на этот раз девочка не успела закрыть чат. Потрясенная мать увидела, что мужчина прислал ей свои интимные снимки и просил такие же у второклассницы.

Мать решила не выяснять отношения с ребенком. Она предложила дочери пользоваться кнопочным телефоном, а серьезный разговор отложила на потом.

«Видимо, дочка поняла, что я все прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон», — рассказала женщина.

Перед ужином девочка сказала 13-летнему брату, что совершит «непоправимое», но тот не принял ее слова всерьез. После этого школьница заперлась в своей комнате. И выбросилась из окна. Ее тело нашли во дворе возле дома.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

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