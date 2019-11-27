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Украина

Российским военным в Крыму хотят доплачивать из-за водной блокады полуострова со стороны Украины

16:41 27 ноября 2019 202
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

В России хотят доплачивать военнослужащим, которые находятся на территории аннексированного РФ Крыма, из-за того, что Украина прекратила поставки воды и не собирается их возобновлять до деоккупации полуострова.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», российское оборонное ведомство подготовило проект постановления правительства, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% «из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото некогда крупнейшего водоема — Симферопольского водохранилища, которое сильно обмелело.

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