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Российским военным в Крыму хотят доплачивать из-за водной блокады полуострова со стороны Украины
В России хотят доплачивать военнослужащим, которые находятся на территории аннексированного РФ Крыма, из-за того, что Украина прекратила поставки воды и не собирается их возобновлять до деоккупации полуострова.
Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», российское оборонное ведомство подготовило проект постановления правительства, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% «из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото некогда крупнейшего водоема — Симферопольского водохранилища, которое сильно обмелело.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...