Украина

Здесь была вода: в сети показали фото новой катастрофы в Крыму

В аннексированном Крыму пересыхает некогда крупнейший водоем — Симферопольское водохранилище, который до российской оккупации питал Северо-Крымский канал.

Свежие фото в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым. «Засуха. Катастрофа. Симферопольское водохранилище — один из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое ещё совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили», — пишет блогер в своем Twitter и публикует фотографии водоема.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что поставки воды на полуостров не возобновятся до его деоккупации. По ее словам, сейчас в Крыму хватает воды для нужд населения, а проблемы испытывают сельхозпредприятия, предприятия химической промышленности и военные базы страны-оккупанта.

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