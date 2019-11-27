Спорт

«Динамо» за три минуты отыграло два мяча в Греции и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Команда «Динамо» U19 успешно преодолела второй раунд Юношеской лиги УЕФА. Как сильнейшая команда Украины, киевляне выступают в «Пути чемпионов», где проходят матчи по кубковой системе.

Напомним, в первом поединке подопечные Игоря Костюка разгромили соперника на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского — 3:0. В ответном поединке «бело-синие» заставили понервничать, уже к 23-й минуте уступая в два мяча. Интрига держалась до компенсированного времени второго тайма, когда мячи Исаенко и Яроша позволили киевлянам избежать поражения и успешно пройти в 1/16 финала.

Юношеская лига УЕФА, второй раунд, ответный матч

ПАОК (Салоники, Греция) — «Динамо» (Киев, Украина) — 2:2

«Динамо»: Нещерет, Биловар, Белошевский, Исаенко, Цитаишвили (Близниченко, 79), Забарный, Волошин (Бодня, 34), Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90+4), Скорко, Вивчаренко.

Голы: Думцис (14, с пенальти), Цолис (21) — Исаенко (90+3), Ярош (90+6).

Удален Тахатос (90+2).

Таким образом, «Динамо» вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где сыграет с одной из команд, которые заняли вторые места по итогам группового этапа основной сетки турнира. Жеребьевка, на которой киевляне узнают своего соперника, пройдет 16 декабря, а поединок будет сыгран 11 или 12 февраля будущего года.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» U19 также преодолело два раунда «пути чемпионов», поочередно выбив из турнира болгарский «Септември» (1:0, 5:1) и бельгийский «Андерлехт» (2:1, 1:1), затем в Киеве обыграло итальянский «Ювентус» (3:0), а 1/8 финала уступило в серии пенальти будущему полуфиналисту турнира немецкому «Хоффенхайму» — 2:4 (основное время — 0:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги Европы между шведским «Мальме» и киевским «Динамо».

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