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Райнин стал одним из лидеров ОПЗЖ: Бойко рассказал подробности о "кроте" в администрации Порошенко (видео)
Карьера бывшего главы Администрации президента Порошенко Игоря Райнина (ушел в отставку в мае 2019 года) получила неожиданное развитие — его избрали председателем Харьковской областной организации «Оппозиционной платформы — За жизнь». Представление в партийном кругу состоялось в Харькове в среду, 27 ноября. Его провел лично один из руководителей ОПЗЖ Юрий Бойко.
Выступая перед однопартийцами, он дал понять, что Райнин был с ними давно, но раньше этого нельзя было говорить, сообщает Kharkiv Today.
«Моего друга, уже могу его так назвать Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины», — сказал Бойко.
При этом он подчеркнул, что Райнин «защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело».
После такой характеристики против назначения Райнина главой региональной организации «ОПЗЖ» не проголосовал ни один человек, однако несколько человек все же воздержались.
Он же в ответной речи призвал сплотиться ради успешного участия в грядущих местных выборах, дав понять, что это будет приоритетом его деятельности.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, что новый руководитель СБУ во Львовской области генерал-майор Юрий Гончаров, назначенный президентом Зеленским на эту должность 21 ноября, тоже оказался «засланным» кадром — служил в Львовской области при президенте Януковиче и в 2013 году активно боролся с Евромайданом.
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