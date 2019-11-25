Политика

"Такие люди нужны всем президентам": открылись интересные факты о новом главе УСБУ во Львовской области

Новый руководитель СБУ во Львовской области генерал-майор Юрий Гончаров, назначенный президентом Зеленским на эту должность 21 ноября, уже служил в Львовской области при президенте Януковиче. Он же в 2013 году активно боролся с Евромайданом. Об этом в Facebook пишет главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.



Бутусов напоминает, что Гончаров получил пост заместителя главы СБУ Львовской области в апреле 2013-го.

По его словам, в приграничной области, где процветала контрабанда сигарет и товаров из Европы, попасть было не так просто.

«Пойти на высокую должность в СБУ при Януковиче мог только человек с весьма шаткими моральными устоями или с полным отсутствием таковых. Судя по тому, что Гончарова не уволили, он был лоялен „регионалам“ и их пророссийской политике. Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после революции при Турчинове», — отмечает журналист.

При президенте Порошенко в ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ.

«Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ», — уточняет Бутусов.

После назначения в ноябре 2017-го на пост главы СБУ Черниговской области, Гончаров купил себе Мерседес GLK.

«Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из „новых“. И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Львовская табачка, Садовой, которого также как и при Януковиче и при Порошенко надо бы за что-то посадить, националисты, опять же, надо чтобы за ними всеми присматривали… Профессионалы дорого стоят, они нужны всем президентам», — пишет журналист.

Напомним, одновременно с назначением Гончарова, Зеленский назначил в СБУ нового заместителя — Сергея Андрущенко, который ранее возглавлял департамент защиты национальной государственности.

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