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Фанат "русского мира" разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями
В сети показали фото автомобиля, владелец которого явно оформил его в «память» о главаре боевиков «ДНР» Александре Захарченко, которого взорвали в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Напомним, в сети подняли на смех автора памятника Захарченко.
На фото, опубликованном блогером Necro Mancer, гордый автовладец позирует рядом с автомобилем.
Пользователи сети не могли не отреагировать на такую наглость и наговорили ему много «хорошего».
«Завидует небось Захару. Думает, что тому сейчас хорошо», — предположил блогер с ником «Царь не настоящий».
«Попытка психологически парализовать гаишников», — выдвинул свою версию «Ветер Перемен», дав понять, что фото сделано не в Украине.
Некий Ivan обратил внимание на то, что портрет «скрепного» Захарченко размещен на вполне себе немецкой машине, в связи с чем вопрошает, «что это за богохульство».
А вот украинец Oleksandr отмечает, что портрет террориста размещен правильно — так легче из РПГ прицелится.
Напомним, на прилавках сувенирных магазинов в оккупированном Донецке появились бюсты бывшего главаря донецких террористов Александра Захарченко. Под снимками бюстов, покрытых белой, серебристой и золотистой красками, сразу же появились десятки язвительных комментариев.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...