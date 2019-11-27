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Фанат "русского мира" разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями

17:58 27 ноября 2019
Фанат «русского мира» разместил на своем авто фото убитого боевика Захарченко: сеть взорвалась комментариями
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали фото автомобиля, владелец которого явно оформил его в «память» о главаре боевиков «ДНР» Александре Захарченко, которого взорвали в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Напомним, в сети подняли на смех автора памятника Захарченко.

На фото, опубликованном блогером Necro Mancer, гордый автовладец позирует рядом с автомобилем.

Пользователи сети не могли не отреагировать на такую наглость и наговорили ему много «хорошего».

«Завидует небось Захару. Думает, что тому сейчас хорошо», — предположил блогер с ником «Царь не настоящий».

«Попытка психологически парализовать гаишников», — выдвинул свою версию «Ветер Перемен», дав понять, что фото сделано не в Украине.

Некий Ivan обратил внимание на то, что портрет «скрепного» Захарченко размещен на вполне себе немецкой машине, в связи с чем вопрошает, «что это за богохульство».

А вот украинец Oleksandr отмечает, что портрет террориста размещен правильно — так легче из РПГ прицелится.

Напомним, на прилавках сувенирных магазинов в оккупированном Донецке появились бюсты бывшего главаря донецких террористов Александра Захарченко. Под снимками бюстов, покрытых белой, серебристой и золотистой красками, сразу же появились десятки язвительных комментариев.

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