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- 18:12 «Крестный отец контрабанды» Альперин пришел в САП и тут же был задержан: первые подробности
«Крестный отец контрабанды» Альперин пришел в САП и тут же был задержан: первые подробности
В среду, 27 ноября, одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют «крестным отцом контрабанды», пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его задержали сотрудники НАБУ. Ранее президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке Вадима Альперина.
О событиях в САП изданию theБабель сообщил адвокат подозреваемого Андрей Федур.
«Так. Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими „спецназовцами“ и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ», — сказал адвокат.
Ранее Андрей Федур заверял, что 27 ноября Альперин придет к следователю Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее Департамент Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину за попытку дать 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.
Фото «УП»
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