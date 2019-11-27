Украина

«Крестный отец контрабанды» Альперин пришел в САП и тут же был задержан: первые подробности

В среду, 27 ноября, одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют «крестным отцом контрабанды», пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его задержали сотрудники НАБУ. Ранее президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке Вадима Альперина.

О событиях в САП изданию theБабель сообщил адвокат подозреваемого Андрей Федур.

«Так. Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими „спецназовцами“ и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ», — сказал адвокат.

Ранее Андрей Федур заверял, что 27 ноября Альперин придет к следователю Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Департамент Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину за попытку дать 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ.

Фото «УП»

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