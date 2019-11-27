"Занюханная и под таблеточкой": Дана Борисова рассказала о свадьбе с наркоманом (фото)

Шоу-бизнес

Российская телеведущая, бывшая алкоголичка и наркоманка Дана Борисова, которой запрещен въезд в Украину, шокировала откровенными признаниями. На своей странице в Instagram она сообщила, что ровно два с половиной года назад избавилась от зависимости, и теперь радуется жизни в трезвости и сознании.

Дана впервые рассказала о своей таинственной свадьбе. Она была замужем всего три месяца за мужчиной, который также, по словам Даны, употреблял наркотики. Залогом свадебного веселья стали запрещенные препараты.

«Ровно 2 года назад 26 ноября вернулась из Таиланда на Родину начинать новую жизнь. В своей книге уже добралась до этого момента, а также вчера ОПИСЫВАЛА ИСТОРИЮ СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО БРАКА. Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке. Это надо читать в моей #жизньподкайфом. Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал ПРО НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА», — написала Борисова и обещала более подробно рассказать о бурной жизни в своей книге.

В комментариях под фото она отвечает на вопросы подписчиков и признается, что в день свадьбы также была под кайфом и показала фото под воздействием препаратов.

«До самых ушей занюханная, и на первом и на втором фото, да ещё и таблеточном выпила», — призналась Дана.

Напомним, в 2015 году Дана Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея, который ради телеведущей ушел из семьи. Сначала молодожены без свидетелей в джинсах и футболках расписались в ЗАГСе, а позже устроили вечеринку для родных и друзей. «Я сразу поняла, что Андрей — моя вторая половинка, но мне было важно, чтобы он стал родным человеком и для дочери», — говорила тогда Дана.

Спустя три месяца муж исчез на ее дорогом авто. Через восемь месяцев Борисова развелась в одностороннем порядке. Тем не менее, в комментариях СМИ очень тепло отзывалась о бывшем. «Мой муж — прекрасный человек, но, как выяснилось, жить со мной невозможно! Мы расстались по-хорошему, сегодня, например, спокойно решали вопрос о совместно нажитом имуществе…», — говорила она.

Позже Дана признавалась, что на самом деле их с Андреем сблизили наркотики и алкоголь.

Теперь Борисова ведет здоровый образ жизни, вернулась на телевидение. В одной из программ она сцепилась с Волочковой из-за скандала с наркотиками, в который влипла актриса Наталья Бочкарева.

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